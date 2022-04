Népirtást követtek el az oroszok? A nyugati országok még keményebben léphetnek fel cserébe – Itt vannak a háború legfontosabb hírei vasárnap

Az orosz csapatok elkezdtek kivonulni Kijev és Csernyihiv környékéről, Ukrajna keleti részében viszont továbbra is heves harcok dúlnak. A stratégiailag kiemelten fontos Mariupol szinte teljesen orosz kézen van, elesett a Harkiv melletti Izjum és folyamatosan haladnak a bekerítő műveletek a Donbasz-térségben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati tájékoztatása szerint az ország keleti részén továbbra is rendkívül nehéz a katonai helyzet, Oroszország újabb támadásokra készül. Az elmúlt órák legfontosabb hírei: 1. Oroszország megerősíti nyugati határait, miután légicsapás érte a belgorodi üzemanyagraktárát, amelyet Ukrajna nem vállat magára. A rejtélyes támadással kapcsolatban az is felmerült, hogy elégedetlen orosz katonák hajtották végre.2. Oroszország Iszkander rakétákkal indított sorozatos támadást Odessza térsége ellen, miközben a kelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében sor került a háború második fogolycseréjére. 3. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerint az orosz hadsereg egyszerűen „nem elég erős” ahhoz, hogy egyszerre három fronton is támadja Ukrajnát.4. Amerika bejelentette, vegyi és biológiai fegyverek elleni védekezést szolgáló eszközöket, felszereléseket juttat Ukrajnának. 5. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombat kijelentette, az ország keleti részén továbbra is rendkívül nehéz a katonai helyzet, Oroszország újabb csapásokra készül a Donbasz régióban és Harkiv városában.6. Az oroszok elhagyták a Kijev mellett található hosztomeli repteret, amely az invázió kezdete óta kemény harcok helyszíne volt.