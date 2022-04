Gyomorforgató és megbocsáthatatlan mészárlásról beszél a brit kormányfő

Ahogyan arról már beszámoltunk, a vasárnap megjelent felvételek szerint a Kijev melletti Bucsában súlyos bűncselekményeket követtek el orosz katonák. A történteket újabb nyugati szankciók követhetik, Zelenszkij ukrán elnök szerint pedig még szörnyűbb dolgokderülhetnek ki. Gyomorforgató az újabb tömegsírok felfedezése Kijev mellett. Az Egyesült Királyság nem fogja tétlenül nézni ezt a válogatás nélküli és megbocsáthatatlan mészárlást. Azon dolgozunk, hogy a felelősöket felelősségre vonják. Nem nyugszunk, amíg igazságot nem szolgáltatunk.

- írta a brit kormányfő a Twitteren.

The discovery of more mass graves outside Kyiv is sickening. The UK will not stand by whilst this indiscriminate and unforgivable slaughter takes place. We are working to ensure those responsible are held to account. We will not rest until justice is done.