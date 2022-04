Történelmi pillanat: helikopterből katapultált két orosz pilóta

A helikopterek számottevő többsége nem rendelkezik semmilyen katapultálási mechanizmussal, mivel ez életveszélyes a pilótára nézve, a pilótafülke fölött forgó rotorlapátok miatt. Kivétel ez alól az orosz Ka-52-es harci helikopter, amely egy olyan rendszerrel van felszerelve, amely gyakorlatilag lerobbantja a forgószárnyat a helikopterről és kidobja a pilótákat a fülkéből. Így működik:

Oroszország eddig legalább 9 darab Ka-52-es harci helikoptert vesztett Ukrajnában, de egy esetben sem használták a pilóták a katapultot, inkább letették a sérült gépet a szántóföldön és gyalog menekültek el. Egészen mostanáig.

Több közösségi médiaforrás is arról ír, hogy ma a történelem során először, harctéri körülmények közt katapultált egy Ka-52-esből két orosz pilóta, akiknek gépét egy ukrán Stinger vállról indítható légvédelmi rakétavetővel találták el. Azt nem tudni, hogy túlélték-e a pilóták az akciót.

Russian news is claiming that the crew of a Russian Ka-52 helicopter, for the first time, successfully ejected after coming under fire in Ukraine. https://t.co/mNUerN5W2m