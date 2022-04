Kivonul Oroszországból, Fehéroroszországból és kettészakad a World of Tanks

Kivonul Fehéroroszországból és Oroszországból az eddig minszki központtal működő Wargaming, a World of Tanks nevű, népszerű videojáték üzemeltetője. A játék kettészakad, az orosz és fehérorosz érdekeltségeket a Lesta Studio veszi át – jelentette be a fehérorosz szoftvercég ma Facebookon.

Ma jelentette be a World of Tanks nevű, Magyarországon is nagyon népszerű harckocsis játék üzemeltetője, a Wargaming, hogy bezárják miszki studiójukat és kivonulnak Fehéroroszországból és Oroszországból. A játék kettészakad, egy nemzetközi és egy fehérorosz / orosz részre, az nem világos egyelőre, hogy mekkora lesz az átfedés a tartalom, szerverek közt. A keleti érdekeltséget a Lesta Studio veszi át, egy független cég.

A World of Tanks talán Fehéroroszország legismertebb szoftveres terméke. Összesen durván 6,5 millió játékossal bírnak, ebből már csak durván 60-80 ezer játékos aktív, ami szintén viszonylag nagy számnak számít.

A Wargaming arról is ír, hogy a döntés komoly anyagi veszteséget okoz a cégnek, viszont a játékosok eddig felhalmozott javai nem vesznek el.

A döntésre vélhetően az Oroszországot és Fehéroroszországot érintő gazdasági szankciók miatt került sor, bár ezt a szoftvercég vezetése nem említi meg.

