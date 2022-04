Mutatjuk, milyen páncélosokat küldenek a csehek Ukrajnába

Csehország a napokban jelentette be, hogy páncélozott harcjárműveket küldenek Ukrajnába, elsősorban régi, szovjet gyártmányú T-72-es tankokat és cseh BVP-1-es, illetve szovjet BMP-1-es gyalogsági harcjárműveket küldenek az ukrán haderőnek.

A harcjárművekről több fotó és egy videó is készült; úgy tűnik, hogy vasúti szerelvényeken már úton is vannak Lengyelországba, majd onnan Ukrajnába a katonai járművek.

Photos of the tanks the Czech Republic has transferred to Ukraine. Looks like T-72s and BVP-1s (the Czech BMP-1 clone). pic.twitter.com/9RRndhD5Mr