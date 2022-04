Lekapcsolták a világ legnagyobb illegális online piacterét

Amerikai és német hatóságok leállították a világ legnagyobb és legjelentősebb darknet-piacát, amely tiltott árukkal és szolgáltatásokkal kereskedett.

A Hydra Market szervereit leállították, és a német rendőrség kedden lefoglalta a kriptopénz-tárcákat is, amelyek összesen 25 millió dollár értékben tartalmaztak bitcoint. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vádat emelt Dmitrij Pavlov ellen, aki a Hydra szervereinek üzemeltetését és adminisztrációját végezte, kábítószer-terjesztés és pénzmosás miatt.

Az amerikai pénzügyminisztérium eközben szankciókat jelentett be a Hydra Market, valamint a Garantex nevű, főként Oroszországon kívül működő, "zsarolóvírusokat támogató" virtuális pénzkibocsátó ellen.

A 2015-ben indult Hydra illegális áruk és szolgáltatások széles skáláját kínálja főként orosz nyelvű országoknak. Kínálatában hacker-szoftverek, hamis személyi igazolványok és illegális kábítószerek, például heroin, kokain és LSD is szerepeltek, amelyeket az amerikai hatóságok szerint nyíltan hirdettek az oldalon. Ezen kívül a Hydra a hatóságok szerint pénzmosási és "cash-out" szolgáltatásokat is kínált az illegális bevételek tisztára mosására.

Az igazságügyi minisztérium szerint 2021-ben a Hydra a darknet piaccal kapcsolatos kriptopénz-tranzakciók mintegy 80 százalékát bonyolította le, és 2015 óta mintegy 5,2 milliárd dollárnyi kriptopénz érkezett hozzá.

A Garantex virtuális pénzváltót 2019-ben alapították, és eredetileg Észtországban jegyezték be. Műveleteinek nagy részét most Moszkvában végzi az amerikai hatóságok értesülése szerint. A Garantex több mint 100 millió dolláros tranzakciói bűnözőkhöz és darknetes piacokhoz kapcsolódnak: 6 millió dollár a hírhedt orosz Conti zsarolóvírus-bandához és mintegy 2,6 millió dollár a Hydra Markethez köthető - közölték a hatóságok.A darknetes piacok számos illegális árut árulnak, és gyakran fogadnak el virtuális fizetőeszközöket, mert ezek általában kevesebb nyomot hagynak maguk után. Ha mégis, azok általában Oroszországba vezetnek, amelyet az amerikai hatóságok azzal vádolnak, hogy menedéket nyújt az illegális szereplőknek. A Garantex például ugyanabban a moszkvai irodaházban, a Federation Towerben működik, mint a tavaly szankciókkal sújtott Suex és Chatex kriptocégek is.

(Bloomberg)

Címlapkép forrása Getty Images