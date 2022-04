Lesújt Amerika: Putyin lányait is elérik a szankciók

A legújabb amerikai lépés válasz az ukrajnai Bucsában történtekre, a civilek tömeges meggyilkolására, amely nemzetközi elítélést váltott ki.

Az USA úgy véli, hogy az orosz elnök vagyonának nagy része családtagoknál van elrejtve.

A Biden-kormányzat közölte, hogy az USA szankciókat vezet be Vlagyimir Putyin két felnőtt lánya ellen.

A szankciókkal Putyin valamennyi közeli családtagját kizárják az amerikai pénzügyi rendszerből, és befagyasztják az Egyesült Államokban lévő vagyonukat.

A szankciók Szergej Lavrov külügyminiszter feleségét és lányát is célba veszik.

A tisztviselő szerint, ha Putyin irányt vált Ukrajnában, az amerikai szankciók potenciálisan lelassulhatnak, és esetleg visszafordulhatnak.

Joe Biden amerikai elnök kész arra is, hogy rendeletével betiltsa az új oroszországi befektetéseket.

Világossá tettem, hogy Oroszország súlyos és azonnali árat fog fizetni a bucsai atrocitásokért. Ma szövetségeseinkkel és partnereinkkel együtt elsöprő erejű szankciók új körét jelentjük be

- írta a Twitteren Biden.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz