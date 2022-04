Nagyon furcsa összegzést csináltak az amerikaiak az ukrajnai háború veszteségeiről – Ez mégis hogy lehetséges?

Furcsa táblázatot tett közzé az amerikai CNBC hírcsatorna két munkatársa, Tom Lee és Carl Quintanilla Twitteren. Az összegzés az orosz és ukrán eszközveszteségeket mutatja az ukrajnai háború során. Azért érdekes, mert az látszik rajta, hogy az ukrán haderő teljes, háború előtt regisztrált eszközállományához képest azért aránylag súlyos veszteségeket szenved, miközben az orosz haderőnek bőven van még tartaléka.

“Our data science team .. has been tracking the casualties and losses associated with the Russia-Ukraine war. .. has lost 1,969 tanks, or 91% of its equipment .. the armament of that army is rapidly depleting. I am not sure if this is a well known fact.”- #Ukraine