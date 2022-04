Vérpirosra festettek egy kis tavat egy orosz nagykövetség közelében

Litvánia fővárosában, Vilniusban szerdán vérpirosra festettek egy kis tavat az orosz nagykövetség közvetlen közelében, tiltakozásul az ukrajnai háború ellen.

A háborúellenes aktivisták akciójában Ruta Meilutyte a litvánok 2019-ben visszavonult olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszója is részt vett több művész társaságában. A sportoló át is úszta a tavacskát, hogy "ezzel az Oroszország által elkövetett népirtással szembenéző ukrán nép támogatására buzdítson", mint azt mikroblogján írta. Meilutyte egy videót is mellékelt Twitter-bejegyzéséhez minderről.

A véres tavacska Oroszországnak az ukránok ellen elkövetett háborús bűncselekményekért viselt felelősségét hangsúlyozza

- írta.

A vilniusi rendőrség szóvivője szerint az orosz nagykövetség tőszomszédságában található közparkban végrehajtott tiltakozó akciót egyeztették a környezetvédelmi hatóságokkal. A BNS balti hírügynökségnek nyilatkozva az illetékes hozzátette, hogy környezetkímélő színezőanyagot használtak.

A vilniusi orosz diplomáciai képviselet épülete előtt számos tüntetés volt a február 24-én indult ukrajnai hadművelet kezdete óta.

Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter Brüsszelben nyilatkozva kevésnek minősítette azt az új szankciócsomagot, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mutatott be a napokban Oroszország ellen. Csalódottságát fejezte ki, hogy az EU mindössze az orosz szén behozatalát tervezi betiltani, ami az uniós országok importjának elenyésző részét képezi.

Szankcionáljuk inkább a gyertyák és tűzifa behozatalát, ha hasonló üzenetet szeretnénk küldeni

- mondta a litván diplomácia vezetője élcelődve. Amennyiben viszont komoly reakciót szeretnének az ukrajnai Bucsában elkövetett mészárlásra adni, akkor a szankciókat is komolyan kell venni, s "az olajnak kellene a következő logikus lépésnek lennie" - hangsúlyozta. Mindemellett elismerte, hogy az orosz gázimport korlátozása ennél nehezebbnek bizonyulhat, mivel egyes országoknak erre jobban fel kell készülniük.

Címlapkép forrása: Getty Images