3500 ukrán harcos várja az oroszok pusztító támadását – Döntő ütközet készül Mariupol körül

Mariupol nagy részét már elfoglalta az orosz haderő az elmúlt napokban, viszont ahhoz, hogy bevegyék az egész várost, még egy döntő csata vár rájuk. Az ukrán haderő, tengerészgyalogság, nemzeti gárda (ezen belül az Azov zászlóalj) és területvédelmi egységek ugyanis bevetették magukat a part menti, hatalmas és jól védhető Azovstal acélüzembe, melyet kifejezetten nehéz lesz elfoglalni.

Mariupolt több mint egy hónapja támadják az oroszok, csecsenek és kelet-ukrajnai szakadárok; a harcokban a város nagy része megsemmisült, a belterületeket elfoglalták az oroszok. A megmaradt ukrán védők visszavonultak a város délkeleti részén található Azovstal-üzembe, a gigantikus gyárkomplexum Ukrajna egyik legnagyobb fémipari létesítménye.

Orosz források szerint az üzemben most legalább 3000-3500 hivatásos katona vagy nemzeti gárdista és még ismeretlen számú fegyveres civil tartózkodik. A komplexumot eddig is tűz alatt tartották az oroszok és a gyár már biztosan nem működőképes, de állítólag a gyárépületek alatt hatalmas pincerendszer húzódik, amely összeköttetést élvez a város egyes részeivel is.

Az épületkomplexum elfoglalása különösen nehéz feladat lesz az orosz haderő számára. Jelenleg azt tervezik, hogy légibombákkal lerombolják az egész létesítményt, de ez aligha okoz majd érdemi károkat a pincerendszerben meghúzódó ukrán katonáknak, milíciáknak a demoralizáló hatáson kívül. Rendelkezik persze az orosz haderő bunkerromboló termobárikus bombákkal is, de ezeknek hatékonysága az orosz fegyverrendszerek általánosan rossz teljesítménye miatt kétségbe vonható.

Valószínű, hogy súlyos harcokra, ajtóról ajtóra, méterről méterre zajló küzdelem vár az oroszokra és az ukránokra az Azovstal-üzemnél, az ütközet kimenetele pedig végleg eldöntheti azt, hogy melyik oldal irányítja Mariupol városát.

Címlapkép: harckocsi-emlékmű az Azovstal-üzem előtt. A fotó még 2015-ben készült. Fotó: Pierre Crom/Getty Images