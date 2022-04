Újraéleszti Amerika a második világháborús Lend-Lease programot és elkezdi önteni a fegyvereket Ukrajnába

Ma ellenszavazat nélkül elfogadott az amerikai szenátus egy törvényjavaslatot a második világháborús Lend-Lease program újraélesztésére, mellyel az Egyesült Államok nagy mennyiségű fegyvert szállított a szövetséges országoknak, elsősorban Nagy-Britanniának és a Szovjetuniónak. Most a fegyverszállítmányok Ukrajnának fognak menni.

Az Egyesült Államok eddig is szállított fegyvereket Ukrajnának, a Lend-Lease program újítása, hogy a folyamatot sokkal gyorsabbá és gördülékenyebbé teszi. A szenátus lépését a képviselőháznak és az elnöknek is jóvá kell hagynia, de ezzel aligha lesz akadály.

A Lend-Lease lényege, hogy az Egyesült Államok azzal a feltétellel fegyvereket „kölcsönöz” Ukrajnának, hogy azokat visszaadja, vagy valamilyen később meghatározott formában fizet értük az ukrán kormány. A második világháború után a „kölcsönzött” fegyverek nagy része soha nem jutott vissza Amerikába és a katonai eszközök értékének töredékét kapták csak vissza "bérleti díj" formájában, úgyhogy a program nyugodtan tekinthető egyfajta adományozásnak.

A döntés a bucsai atrocitások miatt született meg, illetve a Politico értékelése szerint azt is jelzi, hogy az amerikai törvényhozók most már úgy gondolják, akár győzhet is az ukrán haderő az orosz támadással szemben.

Egyelőre nem tudni, hogy az új Lend-Lease programban milyen fegyverek mennek majd Ukrajnába. A második világháború során az Egyesült Államok a Szovjetuniónak elsősorban katonai járműveket, legnagyobb számban jeepeket és teherautókat biztosított, de a Vörös Hadsereg kapott tankokat, repülőket és hajókat is.

Meglepő lenne, ha most is kapna például amerikai gyártmányú páncélozott katonai járműveket vagy repülőgépeket Ukrajna. Azért a második világháború során is az volt látható, hogy az érzékenyebb technológiákat (ilyennek számított akkor például az M1 Garand félautomata öntöltő puska), nem adták oda a Szovjetuniónak. A mostani lépés valószínűleg nem jelenti azt, hogy a fegyverszállítmányok jellege változik, hanem elsősorban a bürokrácia csökkentésére szól.

Címlapkép: amerikai katonai járművek Európában. Ahogy a cikkben is írjuk, egyelőre még nincs szó arról, hogy az Egyesült Államok ilyen járműveket küldene Ukrajnának, a kép csupán illusztráció. Fotó: Peter Gercke/picture alliance via Getty Images