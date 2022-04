Acetonos vörös festékkel öntötték le a béke Nobel-díjas orosz újságírót

Muratov – állítása szerint – Moszkvából Szamara városába utazott vonattal, amikor egy ismeretlen vörös festékkel öntötte le őt és csomagjait.

Muratov tavaly októberben Maria Ressa Fülöp-szigeteki újságírónővel közösen nyerte el a béke Nobel-díjat a demokrácia és a tartós béke előfeltételének tekinthető véleménynyilvánítás szabadságáért folytatott erőfeszítésükért.

Az újságíró néhány napja a CNN-nek úgy nyilatkozott, az orosz lakosság fele ellenzi az ukrajnai háborút.

Acetonos olajfestéket öntöttek a fülkébe. Szörnyen égett a szemem. A Moszkva és Szamara közti vonaton. Olajos szag terjeng az egész kocsiban. Az indulás már 30 perce késik. Megpróbálom lemosni magamról. A támadó azt kiabálta: „Muratov, ezt a fiainkért kapod!”

– írta Telegram-oldalán a szerkesztő.

A Novaja Gazeta szóvivője szerint Muratov szemei rendben lévőnek tűnnek.

A kevés megmaradt orosz ellenzéki sajtótermék egyike a múlt hónapban jelentette be, hogy felfüggeszti a publikálást az ukrajnai orosz háború végéig, ugyanis egy új törvény értelmében akár 15 év börtönnel is sújtható az, aki „álhírt” terjeszt a háborúval kapcsolatban.

A CNN-nek adott interjújában Muratov azt mondta, a Mariupolból, Melitopolból vagy Bucsából érkező képek nézhetetlenek, és hatalmas esettanulmányt fognak képezni arról, mi a diktatúra.

Szerinte az elmúlt 20 évben az oroszokat totális propagandának vetették alá, aminek a radioaktív sugárzáshoz hasonló hatása van. A propaganda győzelmet aratott, de nem mindenki felett.

Muratov szerint a Kreml úgy méri, a 142 millió oroszból 25 millióan vannak, akik ellenzik az ukrajnai „különleges műveletet”, de ő úgy véli, valójában az orosz lakosságnak legalább a fele a háború ellen van.

Ők azok, akik nem hajlandóak zombivá válni, az országnak ez a fele a békéért és a háború ellen van

– nyilatkozta.

Muratov a múlt hónapban ígéretet tett arra, hogy aukcióra bocsájtja a Nobel-díj mellé kapott medálját, hogy az ukrán menekülteket segítse.

Aboard a train to Samara, somebody attacked Nobel Peace Prize laureate and Novaya Gazeta editor-in-chief Dmitry Muratov with red paint laced with the solvent acetone. “This is for our boys!” the assailant shouted. Muratov’s eyes now burn, he wrote in a statement. pic.twitter.com/ny0Fjefo42