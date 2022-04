Az oroszok tagadják, hogy ők lőttek rakétákat menekülő civilekre Kramatorszkban

Moszkva péntek este ismételten tagadta, hogy köze lett volna a kelet-ukrajnai Kramatorszk pályaudvarára mért rakétacsapáshoz, amelyben ukrán közlés szerint legalább ötvenen haltak meg és kilencvennyolcan sebesültek meg.

A vasútállomásra kilőtt Tocska-U rakéta becsapódási ívének és a farokrész helyzetének az elemzése megerősíti, hogy a rakétát Kramatorszkra délnyugati irányból lőtték ki", az ukrán fegyveres erők ellenőrzése alatt lévő területről - jelentette ki Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője.

Az orosz felderítés rendelkezésére álló adatok szerint a támadás időpontjában a 19. rakétadandár egyik hadosztálya a Donyeck megyei Dobropillja településen tartózkodott, Kramatroszktól 45 kilométerre délnyugatra. "Az adott körzet egyelőre a Donyec-medencei ukrán csapattestek kezén van" - mondta a szóvivő.

Konasenkov hozzátette, hogy Tocska-U harcászati rakétákat, amelyeknek a lőtávolsága 120 kilométer, a harci rész súlya pedig 482 kilogramm, csak az ukrán fegyveres erők vetnek be. A Kreml is tagadja, hogy Oroszország lenne felelős a támadásért, Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő szintén olyan jelentésekre hivatkozott, amelyek szerint a támadásban Tocska-U rakétát vetettek be.

Az ukrán fél az orosz hadsereget okolja a kramatorszki pályaudvar elleni támadás miatt, és azzal vádolja Moszkvát, hogy szándékosan vesz célba civileket. A támadást elítélte mások mellett az ENSZ, az Egyesült Államok, az Európai Unió és Franciaország is.

Konasenkov vezérőrnagy azt is bejelentette, hogy az orosz fegyveres erők 54 ukrán katonai objektumot semmisítettek meg. Ezek között volt egy nagy rakéta- és tüzérségi raktár az Odessza megyei Nemirivszke település közelében, valamint az ukrán erők birtokában lévő repüléstechnikai eszközök a Kirovohrad megyei Kanatovo katonai repülőtéren.

A szóvivő közölte továbbá, hogy az orosz légvédelmi erők pénteken lelőttek a levegőben egy Szu-27-es ukrán harci repülőt Novomihajlivka település térségében.

Címlapkép: Getty Images