Egyre forróbb lehet a helyzet Kelet-Ukrajnában, már a Kreml is elismerte a háborús veszteségeket - Itt vannak a legfontosabb hírek pénteken

Durvulnak a harcok Ukrajna keleti részében, miután az orosz haderő elkezdett kivonulni Kijev térségéből. Azzal vádolták meg az orosz haderőt, hogy tiltott fegyvereket alkalmazott Mariupol ostroma során. Az orosz haderő most készül bevetni egy 3000 kilogrammos bombát a térségben. Az Egyesült Államok feléleszti a második világháborús Lend-Lease programot. Vlagyimir Putyin orosz elnök is reagált a bucsai mészárlásra. Az ukrán vezérkar várakozásai szerint nem kizárt, hogy az orosz haderő másodszor is támadást fog indítani Kijev ellen. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos híreink percről percre.