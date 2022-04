Lehet-e morális kérdés az orosz gázembargó?

Az EU és szövetségesei villámgyors szankciókat léptettek életbe Oroszország ellen, miután az február 24-én megtámadta Ukrajnát. Ezután még három uniós szankciós csomag lépett életbe, egyre fokozva a nyomást Putyinon. A közös vonás ezekben az intézkedésekben, hogy eddig még nem sikerült az orosz erőket meghátrálásra kényszeríteni, illetve hogy az orosz energiahordozók (gáz, olaj és szén) kimaradtak a szankciók alól. Ez most talán változni fog, miután április 5-én a bejelentették az ötödik szankciós csomagot , ami már az orosz szénre is kiterjed, és Ursula von der Leyen bizottsági elnök arra is utalt, hogy akár az olaj és a gáz is terítékre kerülhetnek.

Az egyetlen, de nagy bökkenő, hogy Európa és Oroszország a klasszikus róka-fogta-csuka csapdájában vergődik: az európai gázfogyasztás kb. 40%-át fedezik az orosz csővezetékeken érkező gázszállítmányok, amelyek fontos szerepet játszanak nemcsak a háztartások, ipari üzemek ellátásában, de az áramtermelésben is. Az orosz fél oldaláról nézve az Európa felé kiépített csővezetéken eladott gázt nem lehet sehol máshol értékesíteni – ha ez leáll, akkor az orosz költségvetés rögtön megérzi a kieső bevételek hatását.

Természetesen mind az amerikai szövetségesek, mind a közvélemény felől rettentő nagy nyomás nehezedik és nehezedett már eddig is az EU vezetőire, élükön von der Leyen bizottsági elnökkel, hogy fordítsanak hátat az orosz energiaimportnak. Különösen 2021 óta, amikor is a Gazprom alig-alig burkoltan a politikai nyomásgyakorlás eszközévé tette az általa szállított gázt, hogy megsürgesse az Északi Áramlat 2-t. Természetesen az európai vezetők, közük Scholz német kancellár is, már felismerték, hogy a helyzet tarthatatlan. Jórészt ezért jelentették be március 8-án az ún. REPowerEU tervet, hogy Oroszország ukrajnai háborújára válaszul már jóval 2030 előtt függetlenítsék Európát az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól.

De ez, úgy tűnik, nem elég: amióta elszabadultak az energiaárak és Európa az interneten terjengő becslések alapján napi(!) 600 és 1000 millió dollár közötti összeget fizet a Kremlnek, egyesek azt a következtetést vonták le, hogy az EU közvetlenül finanszírozza az ukrán nép elleni támadást, beleértve Kijev, Harkov és Mariupol brutális ostromát, valamint a bucsai vérengzéseket is. A Bloomberg portálon megjelent cikkében Javier Blas gazdasági újságíró arról ír, hogy Európának erkölcsi kötelessége felszámolni álszent és hosszú távon amúgy is tarthatatlan energiafüggőségét és azonnal elrendelni az orosz gáz zárlatát.

Bár az etikai követelmények érvényre juttatása a politikai cselekvésben vonzónak tűnhet, számomra a politikai cselekvés hasznosságának mércéje a végcél. Márpedig az európai politikának hármas célt kell most figyelembe venni: úgy rávenni Putyint az orosz agresszió leállítására és Ukrajna területi épségének helyreállítására, hogy közben Európa gazdasága ne menjen tönkre és ne kerüljön veszélybe a lakossági és ipari gázellátás, közben pedig még haladjunk is az European Green Deal által kijelölt úton. Az azonnali gázembargó nemcsak az ellátásbiztonságnak tenne keresztbe, hiszen fizikailag képtelenség lenne minden gázigényünket cseppfolyós LNG-importból fedezni, hanem arra kényszerítené Németországot (is), hogy ismét csúcsra járassák szénerőműveket. Bónusznak még az is lehetséges, hogy ez sem venné rá az oroszokat a meghátrálásra, sőt egyenlőre az látszik a legesélyesebbnek, hogy a háború még egy darabig elhúzódhat.

Közben arról sem feledkezhetünk meg, hogy Európa nem a világ közepe és a globális energiapiacokon nem úgy fújnak a szelek, ahogy azt Brüsszelben elképzelik. A gázkitermelő országok már így is csúcsra járatták iparukat, az európai többletkereslet egyre magasabbra veri fel az árakat, aminek elsősorban a fejlődő országok isszák meg a levét. A szén- és olajpiacokon hasonló a helyzet – senki nem vállalja, hogy egyik napról a másikra annyi fosszilis energiahordozót szállítson Európába, ami kiváltja az orosz importot. Ez nem csak a jó szándék hiánya – a zöld energiaátmenet miatt évek óta nem fektettek annyi pénzt a fosszilis tüzelőanyagok kitermelésébe, amennyi a mostani kereslet kielégítéséhez elég lenne. Jó példa erre Németország és Angela Merkel, aki mindent egy lapra – az Északi Áramlat 2-n érkező olcsó orosz gázra – tett fel és emiatt nemcsak atom- és szénerőműveket állította le, de megakadályozta két LNG-fogadóállomás felépítését is.

Sajnos szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az elmúlt évtizedek hibás energiapolitikája olyan helyzetbe kényszerítette nemcsak Németországot, de az egész Európai Uniót, amelyben nincsenek jó döntések. Bármit csinálunk, bármit lépünk, annak súlyos következményei lesznek – beleértve a tétlenkedést is. Akár engedünk az erkölcsi alapú döntést sürgető hangoknak, akár hideg fejjel próbálnánk megszabadulni az orosz medve fenyegető öleléséből – az ár nagy lesz és azt nekünk, európai fogyasztóknak kell megfizetni. Tévedés ne essék - a magyar rezsivédett lakosság is fizetni fog, az államháztartási hiányon keresztül.

Nem könnyű kimondani, de a drámai gesztusok helyett most olyan lépésekre kell(ene) koncentrálni, ami hosszú távon garantálják Európa és Ukrajna biztonságát. Ezek között első helyre sorolom a gázellátás biztonságára és az orosz függés fokozatos felszámolására irányuló intézkedéseket. Észszerű alternatívákba kell fektetni, nem pedig a 100%-ban megújuló energiára alapuló gazdaság vágyálmát kergetni. Folytatni, sőt fokozni kellene az ukrán fegyverszállításokat, mert úgy tűnik, az orosz haderőt a harctéren kell legyőzni, mielőtt Putyin a tárgyalóasztalhoz ül. Felkutatni és felelősségre vonni a háborús bűnösöket, segíteni a menekültek hazatérését, újjáépíteni Ukrajnát, megadni a kért biztonsági garanciákat – erre mindre csak az erős Európa lesz képes.

És akit ezután még mindig gyötör a lelkiismeret, az nyugodtan csavarja lejjebb a hőszabályzót, szereljen fel napelemeket, cserélje a gázkazánt hőszivattyú és üljön fel a bringájára - én is így tettem.

