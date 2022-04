Súlyos lépésre készül az egyik grúz szakadár köztársaság – Itt az újabb konfliktus Moszkva és a Nyugat között?

A Grúziától az 1990-es évek elején de facto elszakadt, Moszkva által támogatott Dél-Oszétia vezetése csatlakozni kíván Oroszországhoz, hogy egyesülhessen az orosz föderáció egyik tagköztársaságával, Észak-Oszétiával. A kérdésről a dél-oszét hatóságok pár hónapon belül népszavazást tartanának. Moszkva viszonylag kimérten reagált a kezdeményezésre, ugyanis az általa 2008-ban önálló államként elismert szakadár köztársaság feletti ellenőrzése már most is teljes mértékben érvényesül, a hivatalos annektálás csak tovább élezné a feszültséget a Nyugattal. A mintegy 50 ezres, mára már túlnyomórészt oszétek lakta, gazdaságilag önmagában életképtelen terület status quo-jának megváltoztatása feltehetően nem váltana ki drasztikus válaszlépéseket a Moszkvával harmonikus kapcsolatra törekvő, és így az Oroszországgal szemben bevezetett nyugati szankciókhoz nem is csatlakozó tbiliszi kormányzattól.

Ma elnökválasztást tartanak Grúzia egyik szakadár köztársaságában, a Moszkva által támogatott Dél-Oszétiában. A nemzetközi közvélemény figyelmét azonban jobban izgatja, hogy a mostani választáson is induló jelenlegi dél-oszét elnök, Anatolij Bibilov március végén közölte: Dél-Oszétia a közeljövőben jogi lépéseket tesz az Oroszországhoz való csatlakozás érdekében. Egyben arról is beszámolt, hogy a csatlakozásról tartandó dél-oszét népszavazás ügyében a szakadár köztársaság konzultációkat folytat Moszkvával. Az orosz alsóház FÁK-ügyekkel foglalkozó bizottságának elnökhelyettese szerint a népszavazást májusban vagy júniusban tarthatják meg. Bibilov azt is bejelentette, hogy az 50 ezres lakosságú, egy kisebb magyarországi megyének megfelelő méretű Dél-Oszétia az Oroszországhoz való csatlakozást követően megindítja az egyesülési eljárást az Oroszországhoz tartozó, közel 700 ezres lakosságú, kétszer akkora területű, Vlagyikavkaz központú Észak-Oszétiával.

Oszétek a Kaukázus két oldalán

A perzsával rokon nyelvet beszélő, a Kaukázus északi és déli lejtőin élő oszétek (más néven alánok) területei a 18. század végén, 19 század elején kerültek az akkori cári Orosz Birodalom fennhatósága alá. A Szovjetunió létrejöttekor Észak-Oszétia autonóm terület, majd külön szocialista köztársaság besorolást kapott, míg Dél-Oszétia a grúz szovjet tagköztársaság autonóm területe lett. A Szovjetunió felbomlásakor Észak-Oszétia Oroszország része lett, míg Dél-Oszétia kikiáltotta függetlenségét Grúziától. Az 1991-1992-ben zajló dél-oszét-grúz háborúban végül az oszétek Oroszország katonai támogatása mellett elérték, hogy az általuk kikiáltott köztársaság de facto külön állammá vált Grúziától. Egy 2006-ban tartott népszavazáson Dél-Oszétia lakossága megerősítette a függetlenséget, ami a 2008-as grúz-orosz ötnapos háború után még szilárdabbá vált.

A 2008. augusztusi háború azután tört ki, hogy az oroszok által támogatott dél-oszét fegyveres erők Dél-Oszétiában található grúz falvakat kezdtek bombázni, amire helyi grúz békefenntartó erők válaszoltak. Miután az összecsapások fokozódtak, az akkori, Miheil Szaakasvili vezette tbiliszi kormányzat átfogó támadást intézett Dél-Oszétia ellen, amire válaszul az orosz erők szárazföldi, légi és tengeri úton inváziót indítottak Grúzia ellen, és átmenetileg több grúz várost is elfoglaltak. Az összecsapásokba bekapcsolódtak Grúzia másik, Moszkva által támogatott szakadár államában, Abháziában állomásozó orosz erők is. Az orosz sikert hozó ötnapos háború után pár nappal Moszkva elismerte a de facto 1993 óta Grúziától elszakadt 250 ezer lakosú Abházia, valamint Dél-Oszétia függetlenségét. Oroszországhoz e téren csak pár Moszkvával szoros szövetségben álló állam, így Nicaragua, Venezuela, Szíria csatlakozott, a nemzetközi közösség a két szakadár területet továbbra is Grúzia részének tekinti.

A szovjet korszakban még közel százezer fős Dél-Oszétia lakossága a grúz-orosz háború következtében felére csökkent, miután 15 ezer grúz, illetve 30 ezer oszét hagyta el a szakadár köztársaságot. A Kaukázus déli lejtőin, mintegy 1000 méteres magasságban elterülő terület mára 50 ezer főre csökkent lakosságából mintegy 30 ezer Dél-Oszétia fővárosában, Csinvaliban él. Míg a szovjet időkben a népesség közel harmada grúz volt, mára mindössze 7 százalék az arányuk, miközben az oszétek aránya kétharmadról közel 90 százalékra nőtt.

Moszkva tartja életben a helyi gazdaságot

Dél-Oszétia lakossága szinte teljes egészében rendelkezik orosz útlevéllel, ami amiatt bír kiemelt fontossággal, mert ez szükséges ahhoz, hogy a Kaukázus túloldalán fekvő Észak-Oszétiában munkát kaphassanak, illetve tanulhassanak. Dél-Oszétiában ugyanis nincs sok munkalehetőség, a legtöbb családban legalább egy személy Oroszországban dolgozik, és onnan küldi haza a pénzt. A másik grúz szakadár köztársasággal, a Fekete-tenger partján elterülő, így jelentős turisztikai potenciállal rendelkező Abháziával szemben Dél-Oszétiában nem beszélhetünk számottevő helyi gazdaságról, a szakadár köztársaság Moszkva támogatása nélkül teljesen életképtelen lenne. Becslések szerint Oroszország a grúz-orosz háború után 2018-ig 50 milliárd rubelt (800 millió dollárt) fektetett be Dél-Oszétiában, valamint Moszkva biztosítja Dél-Oszétia áram- és gázellátását, valamint a mobiltelefon-hálózatát. Az orosz gazdasági miniszter helyettese március közepén azt nyilatkozta, hogy Moszkva a következő három évben azt szeretné elérni, hogy Dél-Oszétia és Abházia egyre kevésbé függjön az orosz pénzügyi támogatástól. Dmitrij Volvach által hivatkozott adatok szerint Dél-Oszétia GDP-je 6,1 milliárd rubelt (51,6 millió dollárt) tesz ki, miközben tavaly Oroszország 7,2 milliárd rubel (60,7 millió dollár) támogatást folyósított a szakadár köztársaságnak.

Az Oroszországgal való egyesülésre, a tervezett dél-oszét népszavazásra vonatkozó mostani csinvali bejelentésre Moszkva hivatalosan igen távolságtartóan reagált.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt közölte, hogy Moszkva nem tett semmilyen "jogi" lépést az ügyben. Egyben azonban azt is hozzátette, hogy „a dél-oszétek véleményét tiszteletben tartják".

A status quo megfelel Moszkvának

Moszkva korábban is próbált távolságot tartani azoktól a dél-oszét bejelentésektől, amelyek a terület Oroszországgal való csatlakozására vonatkoztak. A Foreign Policy Research amerikai think tank kutatója, Maia Otarashvili szerint ennek két oka is van. Az egyik, hogy Moszkva már most is de facto ellenőrzi Dél-Oszétiát, másrészt a terület hivatalos annektálása egy újabb olyan lépés lenne Moszkva részéről, ami tovább élezné a feszültséget a Nyugattal.

Dél-Oszétia Oroszországhoz való esetleges csatlakozása ügyében az amerikai külügyminisztérium azt közölte: az USA elutasítja Grúzia egyes részeinek 2008 óta tartó orosz megszállását, és nem fogja elismerni az „Oroszország vagy megbízottjai” által Grúzia megosztására tett bármilyen kísérlet eredményét. Washington szerint sem a dél-oszét hatóságoknak, sem az orosz kormánynak nincs joga ahhoz, hogy döntéseket hozzon a Grúziához tartozó Dél-Oszétia jövőjéről. A grúz külügyminiszter pedig azt mondta, hogy „elfogadhatatlan bármilyen népszavazásról beszélni, amíg a területet orosz megszállás alatt áll”. „Egy ilyen népszavazásnak nem lesz jogi ereje" - mondta.

Grúzia másik szakadár köztársága, Abházia vezetése a dél-oszét népszavazás lehetőségére úgy reagált, hogy támogatja a két Oszétia egyesülési törekvését, de a maga részéről nem tervezi az Oroszországhoz való csatlakozást, mivel a

függetlenséget több nemzedék harcának eredményeként sikerült kivívni, más országba történő beolvadásra pedig nincs társadalmi igény.

Dél-Oszétiában, illetve Abháziában becslések szerint 8-8 ezer fős orosz haderő állomásozik. Az Ukrajna elleni invázió támogatására mindkét területről vontak be csapatokat az ukrajnai frontvonalakra. Ukrán katonai források március végén azt közölték, hogy a dél-oszétiai orosz bázisról 1200 orosz, illetve oszét katonát helyeztek át Ukrajnába. Április elején viszont arról jelentek meg híradások, hogy mintegy 300 dél-oszét katona hazatért az ukrajnai frontvonalakról, miután a hiányos felszerelésre hivatkozva közölték: nem akarnak ágyútöltelékké válni.

Második front nyitására sürgetik Grúziát Ukrajnából

Továbbá több oszét katona azzal indokolta hazatérést Ukrajnából, hogy a dél-oszétiai erők egy részének Ukrajnába telepítése miatt hazájuk védtelenebbé vált Grúziával szemben, amit akár a Dél-Oszétia függetlenségét el nem ismerő tbiliszi vezetés kihasználhat. Ilyen szándéka azonban távolról sincs a 2012-es grúziai választáson Szaakasvili pártját legyőző és azóta kormányzó, Moszkvával harmonikus kapcsolatokra törekvő Grúz Álom nevű pártnak. Ennek ellenére időnként megjelennek olyan, ukrán vagy más egyéb ukrán-párti oldalról megfogalmazott felhívások, amelyek azt kérik Grúziától, hogy használja ki a mostani lehetőséget, az orosz erők ukrajnai lekötését, és támadja meg a szakadár köztársaságokat visszaállítva Tbiliszi fennhatóságát a területükön. „Ha Oroszország számára további háborús frontok alakulnának ki, az nagyon hasznos lenne számunkra" - mondta március végén Olekszij Danilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. A grúz parlament külügyi bizottságának elnöke visszautasította Danilov megjegyzését azzal érvelve, hogy a második front megnyitása a „grúz városok lerombolásával, grúz nők és gyerekek meggyilkolásával” járna együtt.

Március elején pedig egy olyan YouTube-videó jelent meg, amelyben magukat Ukrajnában Kijev oldalán harcoló grúz fegyvereseknek kiadó személyek felhívást intéztek a grúzokhoz, hogy ragadjanak fegyvert Moszkva ellen: „Mi, grúzok, akik Ukrajnában harcolunk a szabadságért, készek vagyunk harcolni Grúzia szabadságáért is. Soha többé nem lesz ilyen lehetőségünk". Olesya Vartanyan, az International Crisis Group elemzője szerint csak vágyálomnak lehet tekinteni azt a feltételezést, hogy Oroszország ukrajnai inváziója esetlegesen lehetőséget teremt Grúzia számára a szakadár területek visszaszerzésére.

Bármilyen ilyen lépés nyílt konfrontációhoz vezetne a szakadár régiókban állomásozó orosz csapatokkal

– mondta Vartanyan.

A tbiliszi kormány óvatos Moszkvával szemben

Az, hogy a jelenlegi grúz vezetésről mennyire távol áll, hogy Oroszország ukrajnai lekötését kihasználva szerezné vissza az ellenőrzést a szakadár köztársaságokban, jól mutatja, hogy a tbiliszi kormány megakadályozta, hogy a Kijev oldalán harcolni kívánó grúz önkénteseket Ukrajnába szállító repülőgép felszálljon Grúziából. (Emiatt Kijev haza is hívta grúziai nagykövetét.)

Emellett Tbiliszi nem csatlakozott az ukrajnai invázió miatt Moszkvával szemben bevezetett nyugati szankciókhoz sem, ami jelentős felháborodást okozott a grúz közvéleményben.

Felmérések szerint ugyanis a lakosság közel 90 százaléka Ukrajnát támogatja az orosz-ukrán konfliktusban. Továbbá az Ukrajna mellett az utóbbi időben több tüntetést is tartó grúzok kétharmada szerint a kormánynak szankciókat kellene bevezetnie Moszkvával szemben. A grúz közvélemény túlnyomó többsége egyben elutasítja azt is, hogy Abházia és Dél-Oszétia kérdését fegyveres úton oldják meg.

Kornely Kakachia politológus professzor, a Grúz Politikai Intézet igazgatója szerint, amikor a jelenlegi kormányzó párt, a Grúz Álom 2012-ben hatalomra került, paradigmaváltás történt az ország külpolitikájában. Eszerint Tbiliszi a Nyugathoz való közeledés folytatása mellett – március elején nyújtották be hivatalos csatlakozási kérelmüket az EU-hoz – Oroszországgal is jó kapcsolatokra törekszik, amely az ország második legfőbb külkereskedelmi partnere.

Kakachia szerint a tbiliszi kormány most azért is óvatos az Oroszországgal szembeni politikájában, mert tart attól, hogy ha Moszkva Ukrajnában sikerrel jár, akkor esetlegesen Grúzia lehet az orosz agresszió következő célpontja.

A politológus egyben azt is gondolja, ha Oroszország nem éri el geopolitikai céljait Ukrajnában, akkor Putyin keresni fog valamilyen kisebb háborút, ahol győzni tud, és így Grúzia is lehetséges célpont lehet Azerbajdzsán vagy Kazahsztán mellett.

Veszélyben a NATO-tagságra vonatkozó cél

Natia Seskuria, a Royal United Services Institute brit védelmi think tank kutatója szerint Oroszország ukrajnai inváziója Grúzia NATO-csatlakozási reményeire is döntő kihatással van. Mint ismert, Ukrajna mellett Grúzia is homályos ígéretet kapott a NATO 2008-as bukaresti csúcsán arra, hogy idővel a katonai szervezet tagja lehet. Grúziában Ukrajnához hasonlóan az alkotmányban szerepel a NATO-csatlakozás célja. Natia Seskuria úgy véli, ha Ukrajna az oroszok nyomása előtt meghajolva végül megváltoztatja alkotmányát a NATO-tagsággal kapcsolatban, akkor Grúzia is hasonló nyomásra számíthat majd Moszkva részéről, amely tavaly decemberben állt elő azzal a követeléssel, hogy a NATO vonja vissza az Ukrajnának és Grúziának tett 2008-as ígéretét a jövőbeli NATO-tagságukkal kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Getty Images