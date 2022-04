Újabb csapásokat mértek az oroszok Ukrajnára - Itt vannak a legfontosabb hírek vasárnap

A Grúziától az 1990-es évek elején de facto elszakadt, Moszkva által támogatott Dél-Oszétia vezetése csatlakozni kíván Oroszországhoz, hogy egyesülhessen az orosz föderáció egyik tagköztársaságával, Észak-Oszétiával. A kérdésről a dél-oszét hatóságok pár hónapon belül népszavazást tartanának. Moszkva viszonylag kimérten reagált a kezdeményezésre, ugyanis az általa 2008-ban önálló államként elismert szakadár köztársaság feletti ellenőrzése már most is teljes mértékben érvényesül, a hivatalos annektálás csak tovább élezné a feszültséget a Nyugattal. A mintegy 50 ezres, mára már túlnyomórészt oszétek lakta, gazdaságilag önmagában életképtelen terület status quo-jának megváltoztatása feltehetően nem váltana ki drasztikus válaszlépéseket a Moszkvával harmonikus kapcsolatra törekvő, és így az Oroszországgal szemben bevezetett nyugati szankciókhoz nem is csatlakozó tbiliszi kormányzattól.