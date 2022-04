Tiltott bombákat vethetnek be az oroszok, először látogatott európai vezető Putyinhoz az invázió kezdete óta - Itt vannak a legfontosabb hírek hétfőn

Bár az orosz csapatok a jövőben vélhetően a kelet-ukrajnai szakadár régiókra fókuszálnak, ez nem jelenti azt, hogy csitulna a konfliktus Ukrajnában. A hétvégén Boris Johnson brit miniszterelnök látogatást tett Kijevben Volodimir Zelenszkijnél, és biztosította az ukrán államfőt támogatásáról. Közben az Egyesült Államok és az Európai Unió is újabb szankciókról döntött azt követően, hogy Kijev környékén az orosz csapatok visszavonulása után tömegsírok és meggyilkolt civilek holttesteinek százai kerültek elő. Joe Biden amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság szerint is háborús bűncselekményeket követhettek el az oroszok. A brit hírszerzés szerint az oroszok Mariupolban is tiltott bombákat vethetnek be. Az orosz védelmi minisztérium hétfői jelentése szerint SZ–300-as légvédelmi rakétarendszereket semmisítettek meg, melyeket egy európai ország szállított Ukrajnának. Bekerülhet a soron következő uniós szankciós csomagba az orosz olaj elleni embargó is – jelezte három EU-tagállam külügyminisztere. Karl Nehammer osztrák kancellár ma Moszkvába utazott, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélést. Putyin Ukrajna elleni inváziója óta Nehammer az első európai vezető, aki Putyinnál járt.Az elmúlt órák legfontosabb hírei:1. Volodimir Zelenszkij nem zárná ki , hogy az oroszok visszatérnek a már felszabadított területekre.2. Az oroszok radioaktív anyagot loptak el Csernobilból Ukrajna szerint.3. A Fehér Ház kijelentette : minden olyan fegyvert meg fognak adni Ukrajnának, amely szükséges Oroszország megállításához.4. Újabb tömegsírt találtak egy Kijev megyei faluban.5. Már idén nyáron két európai országgal bővülhet a NATO.6. Az orosz védelmi minisztérium hétfői jelentése szerint SZ–300-as légvédelmi rakétarendszereket semmisítettek meg, melyeket egy európai ország szállított Ukrajnának.7. A brit hírszerzés szerint az oroszok Mariupolban is tiltott bombákat vethetnek be 8. Bekerülhet a soron következő uniós szankciós csomagba az orosz olaj elleni embargó is – jelezte három EU-tagállam külügyminisztere.9. Karl Nehammer osztrák kancellár ma Oroszországba látogatott , hogy Vlagyimir Putyinnal találkozzon.