Michael Ryan, az európai és NATO-ügyekért felelős volt amerikai helyettes védelmiminiszter-helyettes ma reggel a Sky műsorvezetőjével, Kay Burley-vel beszélgetett.

Azt mondta, hogy bár az oroszok "átértékelték a háborús céljukat", és Kelet-Ukrajnára összpontosítanak, a "fő problémájuk" az lesz, hogy képesek lesznek-e "elegendő harci erőt újjáépíteni" és felvenni a harcot a "nagyon tapasztalt" ukrán erőkkel keleten.

A következő három hét döntő lesz. Ez fogja meghatározni a háború kimenetelét

- jelentette ki Ryan.

Ha mi Nyugaton növelni tudjuk a sürgősséget az ukránok ellátásában, a berlini légihíd szintjére emelve, akkor az ukránok valóban győzelemmel kerülhetnek ki ebből

- folytatta a szakértő.

Alekszandr Dvornyikov tábornok közelmúltbeli kinevezéséről szólva Ryan úgy véli, hogy az új parancsnok visszatér a "klasszikus orosz taktikához", beleértve a "masszív légi és tüzérségi támadásokat".

Nehéz dolguk lesz, mert egyszerűen nem tudjuk felmérni, hogy van-e elég energiájuk ahhoz, hogy egy ilyen hadjáratot végig tudjanak vinni

- tette hozzá.

Ez sok brutalitást fog okozni, ahogy Zelenszkij elnök úr is megjósolta. Olyan lesz, mint a második világháború, ahogy az ukrán külügyminiszter mondta. De a nap végén az oroszok még több áldozatot fognak szenvedni ezzel a megközelítéssel

- írta le várakozásait Ryan.

Ryan azzal folytatta, hogy Vlagyimir Putyin elnök "személyes végcélja az, hogy hatalmon maradjon", mert "nincs sok választási lehetősége, ha egyszer távozik az orosz kormányból".

