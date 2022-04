Vegyi fegyver helyett lángszóróval mennek neki az Azov erődjének az oroszok

Azzal vádolta meg tegnap a Mariupolt védő Azov nemzeti gárdista egység az orosz haderővel együtt harcoló „Donyecki Népköztársaság” haderejét, hogy vegyi fegyvert vetettek be ellenük. Ezt az állítást Eduard Baszurin, az úgynevezett "népi milícia" szóvivője ma letagadta:

Baszurin arról beszélt viszont, hogy bár vegyi fegyvert nem terveznek használni az Azovsztal-üzem több emeletes pincerendszerében rejtőző, az oroszok által nácinak tartott „Azov-zászlóalj” ellen, „kézi lángszórókat” be fognak ellenük vetni.

1/3 Ukronazis settled on Azovstal accuse Russia of using chemical weapons. However: pic.twitter.com/2UT6hJumd1