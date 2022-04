Az oroszok szerint több mint ezer ukrán tengerészgyalogos tette le a fegyvert Mariupolban

A donyecki területvédelem törzse arról számolt be szerda délelőtt, hogy 1009 ukrán tengerészgyalogos adta meg magát Mariupolban, az Iljics fémműnél. Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője szerint

az ukrán tengerészgyalogság 36. dandárjának 1026 katonája tette le a fegyvert.

A tábornok szerint 162 tiszt és 47 nő volt közöttük.

Az ukrán védelmi minisztérium szóvivője kérdésre válaszolva azt mondta, nem tud megadásról – írja a Guardian. Az ukrán vezérkar reggeli jelentésében azt közölte, hogy az orosz erők Mariupolban folytatják a támadásokat az Azovsztal vas- és acélművek, illetve a kikötő ellen.

Oroszország közölte, hogy 151 sebesült ukrán katonát a helyszínen elláttak és Mariupol városi kórházába szállítottak. Az orosz televízió kedden képeket mutatott arról, hogy tengerészgyalogosok adták fel magukat a mariupoli vas- és acélműveknél.

Az orosz jelentéseket eddig más forrás nem igazolta. Ugyanakkor Mariupol utolsó ukrán védői már hétfőn azt írták Facebook-posztjukban, hogy hamarosan kifogynak a lőszerekből. A 36. haditengerészeti dandár már csaknem 50 napja védi a szinte teljesen szétbombázott azovi-tengeri várost.

Ramzan Kadirov csecsen vezető elmondta, hogy több mint 1000 tengerészgyalogos lerakta a fegyvert, és felszólította az Azovsztal acélműben rejtőzködő maradék erőket, hogy adják meg magukat – írja a Reuters.

Konasenkov arról is tájékoztatott, hogy az orosz fegyveres erők nagy pontosságú tengeri és légi indítású rakétákkal megsemmisítették két nagy ukrán fegyverraktárt Szadovij és Csudniv település közelében. Beszámolója szerint a mirhorodi repülőtéren két ukrán Mi-24-es és két Mi-8-as helikopter pusztult el.

A vezérőrnagy elmondta, hogy a háború kezdete óta az ukrán fegyveres erők 130 repülőgépet, 103 helikoptert, 244 légvédelmi rakétarendszert, 447 drónt, 2169 harckocsit és páncélozott harcjárművet, 243 rakéta-sorozatvetőt, 931 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 2076 speciális katonai járművet veszítettek.

Az alábbi videón Mariupol teljesen szétbombázott városa látható, a felvételeken egy orosz tank lövöldözi az épületeket:

