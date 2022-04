Japán csatlakozhat a szövetséghez, amelytől Putyin és Hszi Csin-ping is retteg

A japán kormány nem hivatalos ajánlatokat kapott arra, hogy csatlakozzon az Ausztrália, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok által tavaly ősszel létrehozott AUKUS védelmi partnerséghez – írta szerdán a Szankei Sinbun című japán lap.

Az újság szerint a megnevezett országok érdeklődése elsősorban abban mutatkozik, hogy Tokió képességeit összekapcsolják a legújabb katonai fejlesztésekkel. Különösen arról lehet szó, hogy Japán részt vegyen a hiperszonikus fegyverek, az elektronikus és kiberhadviselés, a mesterséges intelligencia terén folytatott együttműködésben. A lap értesülése szerint mindhárom ország felajánlotta, hogy Japán csatlakozzon az AUKUS-hoz.

Tokióban határozottan támogatják a csatlakozás gondolatát, mert úgy vélik, erősíteni fogja a Kína elleni kollektív elrettentő képességet.

Az óvatosabb megközelítés hívei azonban úgy vélik, hogy Tokió maradjon a kétoldalú védelmi kapcsolatok fejlesztése mellett az Egyesült Államokkal, az Egyesült Királysággal és Ausztráliával. Japánnak ezekkel az országokkal amúgy is vannak már külön katonai együttműködési megállapodásai.

Macuno Hirokazu, a japán kormány főtitkára szerdán Tokióban tartott sajtótájékoztatóján cáfolta az újsághíreket. Ez nem igaz – mondta. A Szankei Sinbun ennek ellenére arról ismert, hogy megbízható forrásokkal rendelkezik japán katonai körökben.

Ausztrália, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok tavaly szeptemberben jelentette be az AUKUS megalakulását. Az akkori háromoldalú megállapodás értelmében Ausztrália azt tervezi, hogy amerikai és brit technológiát használ fel legalább nyolc nukleáris meghajtású tengeralattjáró építéséhez, amelyek közül az első 2036-ban csatlakozik majd az ország haditengerészetéhez. Szó van arról is, hogy az ausztrál fegyveres erőket amerikai manőverező robotrepülőgépekkel szerelik fel. Az AUKUS tagjai később bejelentették együttműködési szándékukat a hiperszonikus hadviselési rendszerek terén is.

Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök február 4-én Pekingben folytatott megbeszéléseiken aggodalmukat fejezték ki az AUKUS létrejötte miatt. Kína többször is kijelentette, hogy az AUKUS létrehozása kiélezi a fegyverkezési versenyt, és hidegháborús mentalitáson alapul.

Címlapkép forrása: Getty Images