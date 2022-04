Ukrán nagykövet: a háború lenullázott mindent, de az országunkat még jobbá tesszük

Mérhetetlen károkat okozott Oroszország Ukrajna elleni támadása, mind elveszett emberéletek, mind pedig anyagi tekintetben; Ukrajna már sosem lesz olyan, mint a háború előtt volt - mondta el a Portfolio-nak Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi nagykövete. Ukrajna hálás a magyar népnek azért, hogy segítettek, segítenek a háború elől menekülőknek, viszont továbbra is várja a segítséget anyagi felajánlások tekintetében az ország. Ljubov Nepop beszélt az orosz haderő ukrán lakosság ellen elkövetett atrocitásairól is.

Április 3-án ismét megnyerte a magyarországi parlamenti választásokat a Fidesz-KDNP pártszövetség. Talán nem túlzás azt mondani, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a magyar kormány viszonya hűvösnek mondható az ukrán kormánnyal, Ön szerint ez milyen irányba fog változni a következő hetekben, hónapokban?

Megvoltak a választások, a magyar nép döntött, amit mi tiszteletben tartunk. Akárcsak korábban, megismétlem, sem a választások előtt, sem utána nem tehettük meg, hogy ne kérjük az egész világ segítségét, beleértve Magyarországot is. Hálásak vagyunk a humanitárius segítségért és állampolgáraink befogadásáért, akik ideiglenes menedéket keresnek Magyarországon. Ám továbbra is beszélni fogunk arról, kérni fogjuk azt, amire még szükségünk van.

Tapasztalhatják, hogy Volodimir Zelenszkij elnök nagyon konkrétan megmondja minden egyes országnak, milyen segítségre és támogatásra lenne szükségünk tőlük. Nekünk fontos, hogy meghalljanak bennünket. Mert attól, hogy pontosan azt kapjuk, amire szükségünk van, emberek élete és országunk léte függ. Minden megteszünk, ami rajtunk múlik. Hogy mennyire hallanak meg bennünket – idővel kiderül.

Gyakran fordulnak hozzám egyszerű emberek és mondják el, mennyire együtt éreznek Ukrajnával és azt kérdezik, miben segíthetnének. Azt kérem tőlük, hogy gondoljanak ránk, imádkozzanak értünk és terjesszék az igazat erről a barbár háborúról, amelyet Oroszország folytat ellenünk. Kérem, hogy ha van rá lehetőségük, akkor nyújtsanak támogatást a nagykövetség jótékonysági számláján keresztül, amelynek adatait megtalálhatják Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének Facebook-oldalán, hiszen ezen a pénzen meg tudjuk venni és Ukrajnába tudjuk küldeni azt, amire éppen konkrétan szükség van. Jelenleg például arra gyűjtünk, hogy minél több elsősegélycsomagot tudjuk Ukrajnába küldeni.

Itt Magyarországon megkeressük a nagyobb cégeket, hogy tegyenek felajánlásokat, az autókereskedésekhez fordulunk, mert jelenleg nagyon nagy szükség van terepjárókra, amelyekkel a humanitárius segély is célba juttatható.

A magyar települések polgármestereihez fordulunk, hogy segítsék ukrajnai testvértelepüléseiket, vagy ha ilyen nincs, de készek segíteni, akkor javaslatot teszünk olyan településekre, amelyeket támogathatnak, és azt is elmondjuk, mire lenne a leginkább szükség. Naponta fordulnak a Nagykövetséghez konkrét kérésekkel az ukrajnai települések, s mi lehetőség szerint igyekszünk segíteni.

A béketárgyalások során Ukrajna jelezte, hogy hajlandó lenne lemondani a NATO-csatlakozásról, ha cserébe külföldi országok garantálják a biztonságát. Hogy nézne ki egy ilyen mechanizmus? Miben különbözne ez az 1994-es Budapesti Memorandumtól, melyet Oroszország 2014-ben megsértett, de érdemi következményei alig voltak?

A biztonság legjobb garanciája – a NATO-tagság. Ahogyan nemrégiben Volodimir Zelenszkij elnök mondta, ha holnap a NATO felkérné Ukrajnát, hogy lépjen be a szövetségbe, az ország vezetése azonnal beleegyezne. Ám sajnos nem ez történik, a háború folytatódik és a bennünket érő biztonsági fenyegetések nem elméletiek, hanem nagyon is valóságosak. Éppen ezért azon gondolkozunk, hogy olyan garanciális mechanizmust dolgozzunk ki, ami egyenértékű a NATO-tagsággal.

Konkrét országokkal folytatunk tárgyalásokat, amelyek, véleményünk szerint, képesek lennének megadni ezeket a garanciákat. Nagyon pontosan le kell fektetni egy olyan cselekvési tervet, amely valóban megakadályozza a megtámadásunkat, s ha az mégis bekövetkezne – akkor a válasz azonnal, egyértelmű és hatékony legyen.

Jelenleg a tárgyalási szakaszban vagyunk. Eredményekről még korai lenne beszélni. Ha lesznek eredmények, azokról viszont népszavazásnak kell döntenie. Abban teljesen igaza van, hogy soha többet nem megyünk bele egy olyan szerződésbe, mint a Budapesti Memorandum. Túl nagy árat fizetünk ezért súlytalan papírért, amit cserébe kaptunk a világ harmadik legnagyobb atomfegyver arzenáljának leszereléséért.

Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi nagykövete.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban többször is jelezte, hogy Ukrajna nem hajlandó lemondani a Donyec-medencéről, ragaszkodik a területi integritásához. Lehet ebből az alapállásból az oroszok számára elfogadható békét kicsikarni?

Az ukrán függetlenség, szuverenitás és területi integritás nem képezheti vita tárgyát.

Az, amit ma Oroszország részéről látunk, az semmi más, mint Ukrajna megsemmisítésére való törekvés.

Oroszország 2022. február 24-én rohanta le országunkat, a háború azonban 2014 óta zajlik. Ám úgy gondolom, hogy az ukránokat a legnagyobb sokk április 3-án érte, amikor megláttuk azokat a felvételeket, amelyek az orosz katonaság bucsai kegyetlenkedéseiről készültek – ez egy kisváros Kijiv közelében, valami hasonló, mint Budapest viszonylatában Budakeszi vagy Budaőrs. Megkínzott és meggyilkolt békés polgárok tömegsírokban, megkötözött kezű agyonlőtt civilek, megerőszakolt nők és megölt gyermekek. Még a mai információs fakenews-ban sem lehet elrejteni az ilyen bűntetteket. És nem lehet szemet hunyni azon műholdfelvételek fölött, amelyek bizonyítják, hogy a gyilkosságok éppen az orosz megszállás alatt történtek, ellentétben a moszkvai állításokkal. Ezeknek a bizonyítékoknak a nem tudomásul vétele, a bűntettek el nem ismerése nem mentesít a felelősség alól. Együttműködünk a nyugati partnereinkkel abban, hogy felderítsünk és felelősségre vonjunk minden olyan személy, akik ezeket a háborús bűnöket elkövették.

A Kijev térségében visszafoglalt települések körül az ukrán haderő a híradások szerint súlyos, emberiségellenes atrocitásokról, tömeggyilkosságokról tárt fel bizonyítékokat, melyeket az orosz haderő követett el. Van már becslésük arról, hogy pontosan hány áldozata lehet ezeknek a bűncselekményeknek? Összességében hány civil áldozata lehet az Ukrajna ellen indított orosz inváziónak?

Már beszéltem Bucsáról. A megszállt területek visszafoglalása után borzalmakat láttunk. Szénfeketére kiégett lakótömbök és családi házak. Tankok által legázolt személyautók, némelykor a sofőrrel együtt. Hátrakötött kezű agyonlőtt férfiak. Szörnyű kínzások, erőszak nyomai a testeken. Az udvarokban elásott, vagy egyszerű deszkával letakart gyermektestek. A felismerhetetlenségig megégett teljes családok. És ezek csak azok a tettek, amelyekről már tudunk. Hogy mindenki értse, a Bucsában feltárt tömegsírban mintegy 300 ember maradványaira bukkantunk. Több tucat embert pedig az utcákon lőttek le. S Bucsa csak egyetlen kis település. A civil áldozatok száma összességében több ezerre tehető. A halottak közte van legkevesebb 186 gyermek. És hány gyermek lett rokkant, árva, félárva? Hány gyermek nézte végig, hogy brutális megölik a szüleit? Hány gyermek töltött napokat pincékben halott szülei mellett, s nem értették, miért nem ébrednek fel ennyi sokáig?

Ezek a megkínzott békés ukránok mutatják meg Oroszország valódi arcát.

Lehet a nemzetközi jog alapján szándékos népirtásról beszélni? Mit tud Ukrajna tenni azért, hogy felelősségre vonja az elkövetőket?

A lakótömbök és a polgári infrastruktúra, a kórházak, a békés lakosok által önvédelmi célból használt búvóhelyek, mint a mariupoli színház épületének bombázása, az evakuáció során a konvojok és a civil gépkocsik tűz alá vétele, a civil lakosságnak a harcok dúlta övezetekből való kimenekítésének megakadályozása vagy kényszerű kitelepítése Oroszországba, a civilek elrablása, megkínzása, megégetése – mi más ez, mint a békés lakosság tudatos és cinikus megsemmisítése, az ukrán néppel szemben elkövetett genocídium?

Nem ez az első a Kreml által elkövetett genocídium. Oroszország a Szovjetunió utódállama, amely felelős az ukránokat sújtó genocídiumért, az 1932-33-as nagy éhínségért (Holodomorért) és a krími tatár nép 1944-es deportálásáért. Sajnálatos módon azt tapasztaljuk, hogy a mai moszkvai politikai rezsim valóban „méltó” utódja a Szovjetuniónak ezekben a kérdésekben, ahogyan hű követője a hitleri nácizmusnak is.

Minden lehetőséget kihasználunk annak érdekében, hogy nyomozati cselekmény keretében fény derüljön minden bűntettre, amit az oroszok Ukrajnában elkövettek és hogy ne maradjon el a vétkesek bűntetőjogi felelősségre vonása az ukrajnai és a nemzetközi jog szerint. Az igazság a mi oldalunkon van és semmilyen manipuláció vagy spekuláció nem segíti elő, hogy Oroszország elkerülje a tettei miatti felelősségre vonást.

Az orosz invázió következményeképpen a rengeteg emberáldozat mellett Ukrajna infrastruktúrája, gazdasága, ipara is hatalmas károkat szenvedett. Egyes városok, mint például Mariupol, már teljesen megsemmisültek és félő, hogy más települések is hasonló sorsra fognak jutni, ha a háború elhúzódik. Milyen módon tervez Ukrajna tőkét bevonni a károsult területek újjáépítéséhez, ha a háborúnak vége? Gondolkoznak valamilyen különleges befektetési mechanizmus létrehozásán?

Valóban, a háború mérhetetlen károkat okoz. Az ukrán kormány adati szerint már meghaladják az 1 trillió USA dollárt. Noha a háború még tart, ám mi már készülünk az újjáépítésre és dolgozunk az erre vonatkozó terveken.

A legnagyobb veszteség – az emberéletek, amiket nem lehet visszaadni.

Az infrastruktúrát pedig Oroszország lefoglalt pénzeszközeinek és az általa fizetendő jóvátételnek a felhasználásával építjük újjá. Másodsorban – speciális alapot fogunk létrehozni nemzetközi partnereink segítségével Ukrajna újjáépítése érdekében, jelenleg az alap szerkezetének kidolgozása van folyamatban. Kétségtelen, hogy Ukrajna költségvetéséből is fordítunk majd erre a felújítási alapból és abból a többletből, ami államunk gazdasági erejének növekedéséből keletkezik majd.

4,2 millió menekült hagyta el Ukrajnát, mióta Oroszország nyílt inváziója elkezdődött február 24-én, ez a lakosság durván 10%-a. Hogy tervezik hazacsábítani ezeket az embereket, ha vége lesz a háborúnak?

Igen, ezek borzalmas számok, és ez egy újabb ok, amiért mielőbb véget kell vetni az Ukrajna elleni orosz háborúnak.

Sokan most külföldre menekültek. Magyarországon keresztül is - majdnem 600 ezer ukrán állampolgár lépett át a magyar határt, többsége tranzit célból. Itt, Magyországon, a hivatalos adatok szerint majdnem 10 ezer fő került elhelyezésre. 14 399 ukrán állampolgár kezdeményezett menedékes eljárást, amelyből majdnem 4 ezer meg is kapott.

Szociológiai felmérések szerint az ukránok 80-90%-a, akik a háború miatt kénytelenek voltak elhagyni az országot, azt tervezik, hogy hazatérnek, amint biztonságos lesz a helyzet- Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke már most felszólította honfitársainkat, akik külföldre menekültek, hogy térjenek vissza a biztonságos régiókba. És az emberek valóban elkezdtek visszatérni.

Remélem, hogy hamarosan haza mehetnek azok is, akik Magyarországon vannak. De hálásak vagyunk és azt nem felejtjük el, hogy ebben a nehéz időben ők lehetőséget kaptak, hogy itt biztonságban legyenek.

Reméljük, a háború hamar véget ér. Ön hogyan látja Ukrajna jövőjét a világban? Mekkora esélye van annak, hogy Ukrajna az Európai Unió tagjává válik a következő 5-10 évben?

Sajnos nem látjuk Oroszország készségét a katonai agresszió leállítására. De mi mindent megteszünk a háború mielőbbi befejezése érdekében. Mind katonai, mind diplomáciai fronton. Minél nagyobb támogatást kapnak partnereink abban, amit kérünk, ez annál hamarabb fog sikerülni.

Február 28-án Ukrajna elnöke aláírta Ukrajna kérvényét az EU-tagfelvételre vonatkozóan. Az EU nyolc tagállama nyílt levélben fordult Brüsszelhez, hogy haladéktalanul kezdje meg Ukrajnával a tagsági tárgyalásokat. Ez a felhívást Magyarország is támogatta. Most megkaptunk a kérdőivet és arra számítunk, hogy már nyáron megkapjuk a tagjelölt státuszt, ami után egy speciális felgyorsított folyamat lesz a csatlakozásra is, mert meggyőződésünk, hogy az ukránok megérdemlik és a gyakorlatban bizonyítják, hogy az európai értékek számunkra nemcsak üres szavak.

Ukrajna nem olyan lesz, mint amilyen volt az alattomos támadásig. A háború lenullázott mindent, ami előtte volt.

A háború megmutatta, kik az igazi vezetők úgy nálunk, mint a világban. Leszámoltunk a legtöbb illúziónkkal, de helyébe lép annak megértése, hogy vannak valódi barátaink, akik mellénk álltak a legnehezebb időkben és ezt mi sosem fogjuk elfelejteni. Országunkat még jobbá tesszük és belerakjuk minden szeretetünket.

Címlapkép: Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi nagykövete. Fotó: Ukrajna magyarországi nagykövetsége