Végóráit éli Mariupol, pokoli küzdelem zajlik a városért – Itt vannak a legfontosabb hírek szerdán

Az orosz csapatok kivonultak Észak-Ukrajnából és Kijev környékéről, az ukrán erők pedig visszafoglalták a területeket. Kelet-Ukrajnában viszont fokozódó harcokra lehet számítani, ahogy Oroszország oda csoportosítja át fegyveres erőit. A Donyeck megyei, az Azovi-tenger partján fekvő Mariupol városát még mindig nem sikerült bevenni az orosz csapatoknak, a védők utolsó vérükig harcolnak. Már 22 ezer ember halhatott meg a város ostromában, és tízezreket hurcolhattak el az oroszok. Az oroszok az ukrán fél szerint vegyi fegyvert vethettek be, Moszkva ezt erősen tagadja. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint ugyanolyan hazugság a mariupoli vegyi fegyveres támadás, mint annak idején az Aszad-rezsim vegyi támadásáról szóló hírek Szíriában. (Amiről azonban egyértelmű bizonyítékok vannak.) Putyin azt is mondta, zsákutcába jutottak a fegyverszüneti tárgyalások, ők viszont folytatják a „különleges műveletet”, amíg az el nem éri „nemes célját”. Eközben a Kijevhez közeli Bucsa városában már 403 meggyilkolt civil holttestét találták meg az ukránok.Az elmúlt órák legfontosabb hírei:1. A következő két-három hétben egyre fokozódó harcokra lehet számítani Kelet-Ukrajnában, mivel Oroszország folytatja erőinek a térségre koncentrálását.2. Az ukrán fél szerint az orosz megszálló erők vegyi fegyvert vetettek be az ukrán katonák és civilek ellen Mariupolban. Az oroszok tagadják , hogy ez történt volna, és egyelőre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is feltételes módban beszélt az esetről. Putyin viszont egyértelműen hazugságnak minősítette a vegyi fegyveres támadásról szóló híreket.3. Putyin szerint a fegyverszüneti tárgyalások zsákutcába jutottak, és folytatják a „különleges műveletet” amely el fogja érni „nemes célját” . Az ukrán elnöki tanácsadó szerint jelenleg nagyon nehéz tárgyalni Oroszországgal, ennek ellenére folytatódnak az egyeztetések.4. Már 22 ezer halott lehet Mariupolban, a polgármester szerint pedig az oroszok tízezreket hurcolhattak el a városból.5. Kijevbe utazik , ahol Zelenszkijjel is találkozik a lengyel, a litván, a lett és az észt államfő.6. Oroszország szerint több mint ezer ukrán tengerészgyalogos tette le a fegyvert Mariupolban, Ukrajna szerint viszont erről szó sincs, hanem a védők egyesítették erőiket.