Amerikai önkéntes: sok ukrán azt hiszi, az amerikai hadsereg beavatkozott a háborúba

James Vasquez, egy Ukrajnában harcoló amerikai önkéntes rendszeresen tesz közzé fotókat, élménybeszámolókat a háborúról Twitteren, legutóbb egy képet rakott ki, melyen egy orosz megszállás alól felszabadult falu idős lakosaival pózol.

We’ve been clearing villages of Russians. I just wanted to share this pick of sweet old villagers with the new American soldier. We call him Shrek pic.twitter.com/q8kTOF6EUt

A fotó alatt megkérdezte egy kommentelő, hogy mit szólnak az ukrán civilek, amikor rájönnek, hogy az ukrán haderő felszerelését viselő katonák valójában nem is ukránok, hanem amerikaiak.

They are at first shocked and second very happy. Some of these people are so off the grid, for all they know America has sent troops and it makes them feel safe. Many of them cry when they realize Americans are here. Tears of joy