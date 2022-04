Robbanások és hatalmas tűz Klimovóban - Ismét Oroszország területére lőttek az ukránok?

Alekszandr Brogomaz, Brjanszk-megye kormányzója hivatalosan is tájékoztatta arról a nyilvánosságot, hogy Ukrajna katonai csapást hajtott végre Klimovó település ellen. Azzal vádolta meg az ukránokat, hogy szándékosan lakóházakat támadtak és hét embert, köztük egy gyereket öltek meg.

Az állítólagos támadásról több videó és fénykép is felkerült a közösségi oldalakra, melyen eltérő szögekből, több lángoló lakóház látható, de eddig még nem kerültek elő felvételek, melyek bizonyítanák, hogy katonai akció következtében gyulladtak volna ki az épületek.

Arról, hogy pontosan mi történt, eltérő híresztelések kerültek eddig ki az orosz médiába. Egyes vélemények szerint helikopterekkel, mások szerint tüzérséggel, egyéb források szerint pedig szárazföldi különleges erőkkel hajtották végre a támadást.

Ukránpárti hírforrások még nem erősítették meg a támadás tényét, viszont arról spekulálnak egyes közösségi oldalak, hogy a régióban működő orosz lőszerraktár lehetett a cél. Mások szerint öntámadás történt.

Village of Klimovo is close to border and seems to have an active depot next to inactive airfield. February satellite pictures showed a lot of trucks there.I guess this was the target? https://t.co/JCUoTLQx2J