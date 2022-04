Súlyos felvételek szivárogtak ki a rettegett orosz cirkáló utolsó óráiról

A múlt héten elsüllyedt a Moszkva, az orosz Fekete-tengeri Flotta zászlóshajója. Oroszország szerint a hajó fedélzetén robbanás történt, majd egy viharban elsüllyedt a rakétás cirkáló. Ukrajna szerint Neptun cirkálórakétákkal lőtték meg a hajót, amely a találat után elsüllyedt.

Most, több nappal az incidens után felkerültek az internetre az első felvételek a találatot kapott Moszkváról és a körülötte zajló mentési munkálatokról. Az látható rajtuk, hogy a hajó lángokban áll, félig elsüllyedt, illetve a legénységet látszólag már kimenekítették.

Ellentétben az oroszok hivatalos álláspontjával, semmilyen vihar nem látható a felvételen, viszont az nem látszik egyértelműen, hogy találat érte-e a hajót vagy valóban belülről robbant fel.

Később egy videó is előkerült a mentésről, ezen a Moszkva mellett a Sahter vontatóhajó is látható.

Video of the Moskva on fire before it sank after being targeted by Ukrainian Neptun missiles. https://t.co/qXXAlX9ZLf

A Moszkva személyzetének egy része túlélte a hajó elsüllyedését, de meg nem erősített források szerint vannak veszteségeik. A hajó legénysége más hajókon fog tovább szolgálni.

Commander of the Russian Navy Admiral Yevmenov and the command of the Black Sea Fleet met with the crew of the pic.twitter.com/QtOxDhsZF0