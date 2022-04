Nemzetközi segítségért fohászkodik az Azov zászlóalj vezetője

Nemzetközi segítséget kért Denisz Prokopenkó alezredes, az ukrán Azov nemzeti gárdaegység vezetője az Azovsztal-üzem alatt tartózkodó civilek kimenekítéséhez.

A segítségkéréshez folyamodó videót Twitteren tette közzé az „Azov zászlóalj” néven közismert gárdista alegység vezetője. Azt állítja benne: a Mariupolban található Azovsztal-üzem pincéiben civilek tartózkodnak, akiket az oroszok szándékosan bombáznak.

Hozzátette: szerinte hazudnak az oroszok, amikor a civilek kimenekítéséhez használatos fegyvermentes övezet nyitását ígérik, hiszen korábban kórházakat, óvodákat, lakóházakat és a civileknek menedéket adó mariupoli színházat is lebombázták.

Prokopenkó azzal magyarázza azt, hogy civilek tartózkodnak az ukrán haderő és az Azov által utolsó erődként használt üzem pincerendszerében, hogy úgy gondolták, csak az ukrán haderő tagjai biztosíthatnak számukra menedéket.

Arra kéri az alezredes a nemzetközi döntéshozókat, hogy azonnal biztosítsanak zöld folyosót a civilek és sebesültek kimenekítéséhez, illetve nyújtsanak lehetőséget arra, hogy az ukrán haderő méltó módon eltemesse elesett katonáit.

Az Azov nemzeti gárda egységének vezetője valószínűleg jogosan aggódik a civilek élete miatt. Az Azovsztal-üzem alatti pincerendszerben brutális harcok várhatók, szűk és sötét folyosókon, rossz látási viszonyok közt. Még ha feltételezzük, hogy nem is lőnek szándékosan civilekre az oroszok, akkor is biztosan problémák lesznek a célazonosítással.

Mindemellett korábban bejelentették azt is az orosz szakadárok, hogy „Smel” lángszórókat használnak majd a pincerendszer kipucolásának, melynek tüze aligha válogat majd civil és katonai célpontok közt. Az is jogosan feltételezhető, hogy az orosz támadók brutálisan fognak fellépni majd az általuk neonácinak tartott „Azov zászlóalj” tagjaival szemben és így lehet, azokkal szemben is, akik a védelmüket keresik.

Címlapkép: Azov-emlékmenet a polgárháború során. A címlapkép illusztráció. Fotó: Sergii Kharchenko/Pacific Press/LightRocket via Getty Images