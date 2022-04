Bréking: 12 új katonai repülőgépet vásárol a Magyar Honvédségnek a kormány

12 darab L-39NG katonai kiképző- és felderítőrepülőgép beszerzését jelentette be a Magyar Honvédség számára Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos.

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos hivatalos oldalán, a High-tech Force-on jelent meg egy videó, melyben megtörtént a bejelentés.

A kormány összesen 12 darab, a cseh Aero Vodochody által gyártott könnyű sugárhajtású repülőgépet vásárol a Magyar Honvédségnek, 8 ebből a (Gripen-)pilóták kiképzését, 4 pedig felderítő célokat fog szolgálni.

Maróth Gáspár arról is beszélt, hogy a felderítőgépek kialakítása egy közös, cseh-magyar kutatás-fejlesztési projekt keretein belül fog megvalósulni.

A lerendelt L-39NG-k 2024-től kezdenek el Magyarországra érkezni.

Egy ideje várható volt, hogy a Magyar Honvédség számára is beszerzésre kerül majd ez a géptípus, hiszen a magyar pilóták tesztrepülést is folytattak a gépekkel nemrég, a gépeket gyártó Aero Vodochody pedig tavaly többségi magyar tulajdonba került.

Az L-39NG lényegében a világ egyik legismertebb kiképzőgép-típusának, az L-39-esnek továbbfejlesztett változata, melyet fénykorában szinte a teljes szovjet érdekszféra használt. Összesen a cseh vállalat üzemeiből több mint 3000 L-39-es került ki, egy ideig Elon Musk is röpködött saját L-39-esével, melyet a nyugati sajtó többnyire (tévesen) "szovjet vadászgépként" emlegetett.

Az L-39NG most az Aero Vodochody húzóterméke, kétféle típusváltozata van. Az „1-es szakaszú” (Stage 1) gép egy modernizált, átépített L-39-es, míg az újabb, 2-es típusjelű (Stage 2) gép már egy teljesen újonnan legyártott merevszárnyas. Magyarország értelemszerűen a Stage 2-es verziót fogja beszerezni, az 1-es változatot talán már nem is forgalmazza az Aero Vodochody.

Az új L-39NG-ket kifejezetten negyedik, ötödik generációs vadászgépek pilótáinak kiképzéséhez tervezték. Úgy rakták össze a gépet, hogy elődjénél strapabíróbb legyen: egyes források szerint a gép sárkányszerkezete 15 ezer óra repülést elbír. A gépet egy Williams International FJ44-4M sugárhajtású hajtómű hajtja, képes akár 775 km / óra végsebesség elérésére 6000 méter magasságában, de akár 11,5 kilométer magasságban is képes üzemelni. Hatótávolsága közel 2600 kilométer. A repülőgép összesen öt fegyver-felfüggesztési ponttal rendelkezik, felszerelhető légiharc-rakétákkal, levegő-föld rakétákkal, bombákkal és 12,7 vagy 20 milliméteres géppuska/gépágyú-konténerekkel is.

Egyelőre azt nem tudni, hogy a Magyarország által vásárolt repülőgépek a "sztenderd" változattól miben fognak eltérni, hadiipari termékek esetén általában megfigyelhető, hogy a beszerzést véghez vivő ország az egyéni igényeinek megfelelően módosítja a technikai eszközöket. Különösen igaz lesz ez valószínűleg a felderítő-típusváltozattal kapcsolatosan, ami az L-39NG esetén talán először Magyarországon kerül alkalmazásra ilyen konfigurációban.

A tavalyi kecskeméti repülőnapokon élőben is találkozhattunk az Aero Vodochodyval és az L-39NG-vel is, a címlapkép is készült.