Sosem látott ábra került ki a földi pokolról, ahol a Mariupolért vívott végső küzdelem zajlik majd

Többször is írtunk arról korábban, hogy a Mariupol ellenőrzéséért vívott végső csata az Azovsztal-üzem sötét, szűk pincéiben zajlik majd, hiszen az ukrán haderő, haditengerészet, nemzeti gárda és rendőrség tagjai itt húzták meg magukat, miután a város nagy része fölött elvesztették az ellenőrzést.

A napokban látványos ábra készült a pincerendszer összetételéről, melyen jól látszik az, hogy milyen nehéz körülményeket biztosít majd az eredetileg óvóhelynek készült Azovsztal-üzem bunkerrendszere mind a támadóknak, mind a védőknek.

Damn those USSR era nuclear bunker systems. The Russians are going to have to commit thousands of troops with massive losses to clear out the brave Ukrainian troops inside. The Azovstal plant was built with this scenario in mind. pic.twitter.com/WU5X4PBEKI