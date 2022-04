Tömegsírt azonosítottak műholdfelvételek alapján Mariupol mellett

Petro Andriuscsenko, Mariupol polgármesterének tanácsadója egy csütörtöki Telegram-posztjában azt írta: hosszas kutatás után megállapították mariupoli lakosok tömeges eltemetését Manhush faluban.

Andriuscsenko nem tartózkodik a kikötővárosban, de a hetek óta ostromlott kikötővárosból származó információk begyűjtésével foglalkozik. Tájékoztatása szerint az orosz hadsereg több, egyenként 30 méteres tömegsírt ástak a faluban, ami Mariupoltól 19 kilométerre fekszik. Állítása szerint az orosz erők teherautókkal szállították ide a holttesteket, és elhelyezik őket a töltésen. Szerinte ez is bizonyítja, hogy az orosz fél háborús bűnöket követ el.

A Maxar kedden műholdas felvételek elemzését tette közzé, amelyeken látszólag új sírokat mutatnak a Manhush északnyugati szélén lévő egyik helyszínen.

Az alábbi Twitter-bejegyzés lentebbi részében jól azonosítható a cég által készített két műholdfelvétel közötti különbség. A bal oldali kép március 26-án készült, a jobb oldali április 3-án. A Maxar azt írja, hogy a legutóbbi médiajelentések szerint a Mariupolban megölt emberek holttesteit erre a helyre vitték. "A március közepétől április közepéig készült műholdfelvételeink áttekintése azt mutatja, hogy az új sírcsoport bővítése 2022. március 23-26. között kezdődött, és az elmúlt hetekben tovább bővült. A sírok négy szakaszonként lineáris sorokba rendeződnek (szakaszonként körülbelül 85 méteres méretekkel), és több mint 200 új sírt tartalmaznak" - elemezte ki a felvételeket a társaság.

New satellite images show the expansion of a mass grave site in Manhush between 3/26 and 4/3, where local media reports say Russian troops have been taking the bodies of those killed in Mariupol. The images show more than 200 graves.