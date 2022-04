Bejelentették: Nagy-Britanniában képeznek ki ukrán katonákat

Portfolio 2022. április 22. 11:28

Nagy-Britannia hadserege a Krím 2014-es annektálása óta képezi ki az ukrán erőket Ukrajna területén, azonban februárban kivonták őket, hogy elkerüljék a közvetlen konfliktust az orosz erőkkel és annak lehetőségét, hogy a NATO-t is bevonják a konfliktusba. A brit kormány most arról számolt be, hogy a támogatást Nagy-Britanniában folytatják, amelynek keretében egy kis létszámú ukrán egység érkezik a szigetországba.