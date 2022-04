Putyin új tervvel állt elő, a Nyugat már Ukrajna pénzügyi megmentésén dolgozik, közben Amerika nagy dologra készül - Itt vannak a háború legfontosabb hírei csütörtökön

Tegnapelőtt több település térségében végrehajtott rakétatüzérségi támadással megkezdte az orosz haderő az Ukrajna ellen indított invázió második fázisát, vélhetően több kelet-ukrajnai város ellen is koncentrált szárazföldi támadásra fog sor kerülni. Több nyugati ország is újabb fegyverszállítmányokat jelentett be az ukrán haderőnek. A hírek szerint Vlagyimir Putyin az utolsó pillanatban lefújta a mariupoli Azovsztal acélgyár megrohamozását, helyette blokádot rendel el.Az elmúlt órák legfontosabb hírei:1. Ukrajna titokban harci repülőgépeket kapott egy rejtélyes országtól.2. A Bloomberg szerint az orosz politikai, gazdasági és katonai elit egyre nagyobb része érzi katasztrófának az Ukrajna ellen indított inváziót, illetve annak következményeit.3. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának szerdai adatközlése szerint már 5,03 millióan menekültek el Ukrajnából a közel két hónapja kitört háború miatt4. Újabb szankciókkal csap le Oroszországra az Egyesült Államok.5. Az Európai Unió minden tőle telhetőt megtesz, hogy Ukrajna megnyerje az Oroszország által indított háborút, Vlagyimir Putyinnak nem fog sikerülni megosztani az európaiakat - jelentette ki szerdán Kijevben Charles Michel, az Európai Tanács elnöke.6. Szerda este Mihajlo Podoljak ukrán tárgyalófél azt jelezte a Twitteren, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy az ostrom alatt álló Mariupolban "különleges tárgyalási fordulón" vegyenek részt Oroszországgal, feltételek nélkül.7. Látványos ábra készült a mariupoli Azovsztal-üzem pincerendszeréről, melyben a város utolsó ukrán védői meghúzták magukat, nagy számú civil lakossal együtt.8. Ukrajna elnöke a háborús bűncselekmények kapcsán kijelentette : felelősségre fogják vonni az orosz parancsnokokat, mindent meg fognak találni.9. Putyin május 9-re készül a brit hírszerzés szerint.10. A Kreml vezetője lefújta a mariupoli Azovsztal acélgyár megrohamozását, helyette blokádot rendel el.