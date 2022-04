Elszólta magát egy orosz tábornok, Moldova aggódik Putyin céljai miatt - Itt vannak a háború legfontosabb hírei szombaton

A hét elején második szakaszába lépett Oroszország ukrajnai háborúja, és a hétvégén, az oroszok és az ukránok által is ünnepelt ortodox húsvét idején sem lesz fegyvernyugvás. Miután a kezdeti célok nem teljesültek, az orosz csapatok elhagyták Kijev környékét és az ország északi-északkeleti régióját, hogy Kelet-Ukrajnában, a Donbaszon csoportosítsák újra erőiket. A hét elején megindult a heves szárazföldi támadás Donyeck és Luhanszk megyében – az utóbbi 80 százaléka már orosz kézen van. A Donyeck megyében, az Azovi-tenger partján található Mariupol városa, amelyet az invázió kezdete óta támadnak, de teljesen még mindig nem tudtak bevenni, teljesen romokban hever, már csak az Azovsztal acélgyárban folynak harcok. Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte, hogy állítsák le a gyár megrohamozásának tervét, helyette blokádot rendelt el. Közben műholdfelvételek alapján egy Mariupol melletti faluban újabb tömegsírt azonosítottak. Moldovában pénteken a külügyminisztériumba kérették Oroszország chisinaui nagykövetét, tiltakozásul Rusztam Minnyekajev orosz vezérőrnagy kijelentése ellen, amely szerint Moszkva azért akarja az ellenőrzése alá vonni Ukrajna déli részét, hogy kijárása legyen a Dnyeszter menti oroszbarát szakadár területhez.Az elmúlt órák legfontosabb történése:1. Erőteljes offenzíva zajlik Kelet-Ukrajnában, Putyin feltehetően május 9-ig, a győzelem napi ünnepségekig akar felmutatható eredményt elérni 2. Az orosz elnök leállította a mariupoli Azovsztal acélgyár megrohamozását, helyette blokádot rendelt el.3. A spanyol és a dán kormányfő Kijevben járt, utóbbi újabb fegyverszállítmányokat ígért Ukrajnának.4. Hszi Csin-ping kínai elnök egy videóbeszédében a szankciók ellen szólalt fel , miközben először említette a biztonság oszthatatlanságának nemzetközi elvét az ukrajnai háborún kívüli kontextusban. Ez az az elv, amelyre Putyin hivatkozott folyton az ukrajnai invázió előtt.5. Műholdfelvételek alapján tömegsírt azonosítottak egy Mariupol melletti településen.6. A brit kormány bejelentette : Nagy-Britanniában képeznek ki ukrán katonákat7. Zelenszkij szerint Putyin visszautasította, hogy fegyvernyugvás legyen az ortodox húsvét idejére, azaz a most következő hétvégén és hétfőn.8. Az orosz védelmi minisztérium közzétette az ukrajnai háború második szakaszának céljait , egy Moldovához vezető szárazföldi folyósó létesítése is köztük szerepel. Moldovában bekérették az orosz nagykövetet.