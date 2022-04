Oroszország közzétette az ukrajnai háború céljait, Putyin a győzelem napjára készül

A háború kezdete óta az ország infrastruktúrája elleni kibertámadások gyakoriság is folyamatosan növekszik Ukrajnában. A légicsapások és a szárazföldi hadműveletek által okozott károk mérséklése, és a normális működés lehetőségek szerinti fenntartása mellett, az ukránoknak a folyamatos kiberhadviselésre is készen kell állniuk. A biztonság növelése érdekében most egy kriptográfia elvén működő fizikai biztonsági kulcsot osztanak szét az alapvető szolgáltatásokban dolgozók és a kormányzati szereplők között.