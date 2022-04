Az EBESZ szerint több munkatársukat őrizetbe vették Ukrajnában

Az EBESZ az úgynevezett Speciális Megfigyelő Missziójával (SMM) van jelen a már 2014 óta polgárháború sújtotta Donyeck és Luhanszk megyékben.

A szervezet – amelynek egyébként Oroszország is tagja – Twitter-oldalán azt írta:

Az EBESZ rendkívül aggódik amiatt, hogy az SMM-misszió több tagját megfosztották szabadságától Donyeckben és Luhanszkban. Mindent megmozgatunk, hogy előmozdítsuk szabadon engedésüket.

Az SMM az EBESZ fegyvertelen civil részlege, amely konfliktuszónákban működik megfigyelőként, és tesz jelentéseket. A misszió 2014 óta volt jelen Kelet-Ukrajnában. Mandátumuk idén március 31-én járt le, miután Oroszország megakadályozta, hogy folytassák küldetésüket.

The OSCE is extremely concerned that a number of national mission members have been deprived of their liberty in Donetsk and Luhansk and is using all available channels to facilitate their release. @OSCE_SMM