Elszólta magát egy orosz tábornok, Moldova aggódik Putyin céljai miatt

A horvát építési piacon a turizmus, és így a szállodaépítések nagy pofont kaphatnak a háború miatt, viszont a mélyépítésnek még előnyös is lehet, ha a háború miatt Oroszországon kívüli forrásokhoz fordul az EU gázellátásért. Szlovéniában a lakásépítés teljesítménye továbbra is magas, de az elmarad a kereslettől, amely a lakóingatlanárak gyors emelkedését okozza, miközben - Magyarországhoz hasonlóan - itt is emelkednek a nyersanyagárak, drágul a vas, az alumínium, illetve az energiaárak miatt a cement is. Románia, illetve Ukrajna és Oroszország között magas a kereskedelem intenzitása az energia és az ércek esetében, így a háború áremelkedést és hiányt generál a román piacokon. A horvát, a szlovén és a román építési piacra gyakorolt háborús hatásokat vette sorra az EECFA (Eastern European Construction Forecasting Association, 8 kelet-európai ország építési piacát kutató nemzetközi szövetség). A szomszédos országok mellett, kiderül hamarosan az is, hogy a magyar építési piacra milyen hatással volt eddig az orosz-ukrán háború, valamint, hogy milyen további következménye lesz a szakértők szerint az alapanyag-ellátás, az építőipari árak, valamint a hazai beruházásokat illetően.