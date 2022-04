Franciaország választ: mérföldkő lehet a voksolás eredménye

Ma tartják az államfőválasztás második fordulóját Franciaországban, amelynek hatásait egész Európa érezni fogja. A két szembenálló jelölt, Emmanuel Macron és Marine Le Pen ugyanis számos terület vonatkozásában más elveket vallanak, ez pedig igaz a francia külpolitika jövőjére is. Franciaország jelenleg az Európai Unió második legerősebb gazdasága, emellett atomhatalom és állandó tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának, így a világpolitikára gyakorolt befolyása sem lebecsülendő. Éppen ezért van igen nagy tétje a mai választásnak, ugyanis Macron győzelme esetén vélhetően folytatódnak az erős európai integrációt szorgalmazó narratíva, míg Le Pen megválasztása esetén régi nagy tabuk dőlhetnek meg a francia uniós politikában. A választási eredmények azonban érinthetik a NATO-val, illetve Oroszországgal fenntartott viszonyt is.

Milyen irányt vesz Európa?

A francia elnökválasztás talán legnagyobb kérdése, hogy milyen irányt vesz majd az Európai Unió. Franciaország ugyanis a blokk második legnagyobb gazdasága, illetve alapítótagja is egyben. Párizs ráadásul mindig is az európai integráció mélyítésének egyik fő támogatója volt, gazdasági és politikai befolyása pedig a mai napig megkerülhetetlen tényezővé teszi az uniós döntéshozatali folyamatok vonatkozásában.

A téteket csak tovább emeli, hogy az elnökválasztáson szemben álló két jelölt, Emmanuel Macron és Marine Le Pen sarkosan más elképzeléseket vall az európai közösség jövőjét és Franciaország ezen belüli szerepét illetően.

Le Pen korábban az EU elhagyásával, illetve az eurózónából való kilépéssel kampányolt, amely sokakat eltántorított a támogatásától. A politikusnő a mostani választás előtt igyekezett puhítani az EU-t érintő radikális tervein. Álláspontja szerint nincs „titkos terve” arra, hogy Franciaországot kiléptesse az EU-ból, az eurózónából vagy a schengeni övezetből.

Ennek ellenére számos olyan euroszkeptikus célt fogalmazott meg, amelyek sok tekintetben összeegyeztethetetlenek az EU jelenleg vallott értékeivel. Többek közt csökkentené az EU-ra fordított francia kiadásokat, nem ismerné el az európai jog elsőbbségét a nemzeti joggal szemben, kedvezményeket biztosítana a francia állampolgároknak a munkaerőpiacon, szigorítana a bevándorlás szabályain.

Le Pen célja tehát az EU-ból való kilépés helyett sokkal inkább az, hogy a közösséget szuverenista elvek mentén szervezze át oly módon, hogy a nemzetek feletti intézmények és döntéshozatal háttérbe szoruljon, és a kormányközi szemlélet domináljon.

Ez lényegében az úgynevezett „nemzetek Európája” koncepciót valósítaná meg, ahol leépítenék az olyan szupranacionális szervezeteket, mint a Bizottság, a tagállamok vezetőiből álló Tanács és maguk a tagállamok viszont több jogkört kapnának.

Emmanuel Macron francia elnök beszédet mond az elnökválasztás második fordulója előtt tartott utolsó kampányrendezvényén a dél-franciaországi Figeacban 2022. április 22-én. A francia elnökválasztás április 24-i második fordulójába Macron és Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés párt vezetője jutott be. Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Macron ezzel szemben az európai integráció további mélyítését tűzte zászlajára, amely elnökségének eddigi éveit is meghatározta. A francia államfő ugyanis pont az európai egységben látja a francia érdek érvényesülésének legfőbb zálogát.

Ebből fakadóan számos területen hangsúlyozza a gazdasági együttműködés fokozását és egyfajta európai szuverenitás elérését számos területen.

Feltételezhető, hogy Macron újraválasztása esetén tovább erősödne ez az irányvonal, amely végső soron egy föderális berendezkedés felé mozdítaná el az uniót. Macronnak az időzítés is kedvezhet, hiszen, ha ma megnyeri az elnökválasztást a következő lenne az utolsó ciklusa. Ez pedig lehetővé teheti számára, hogy nagyobb kockázatot merjen vállalni például az Európát érintő céljainak megvalósításában. Nem mellékes szempont az sem, hogy Angela Merkel távozásával Emmanuel Macron lett az EU legbefolyásosabb vezetője.

Ehhez kapcsolható az a szempont is, miszerint Macron újabb elnöki ciklusa esetén tovább erősödne az EU gerincét biztosító francia-német együttműködés, amelyet egyébként Le Pen igen gyakran illetett kritikával.

Nem meglepő tehát, hogy számos vezető európai politikus nem rejti véka alá, hogy Macron a preferált jelöltje a választáson. Olaf Scholz német kancellár, Pedro Sánchez spanyol és António Costa portugál miniszterelnök például a Le Monde-ban megjelent véleménycikkben buzdították a franciákat arra, hogy Macronra szavazzanak Le Pen helyett.

Kulcskérdés lehet a NATO

Le Pen ígéretet tett arra, hogy kilépteti Franciaországot a NATO katonai parancsnokságából, ami egy olyan időszakban jelentene súlyos csapást a katonai szövetségre, amikor a legnagyobb szükség van a nyugati egységre. Ez annak ellenére is igaz, hogy a lépéssel nem szűnne meg Franciaország NATO-tagsága, Le Pen a hadműveleteket tervező testületből vonná ki a francia személyzetet, illetve a katonai szövetség tagjainak el kellene hagyniuk Franciaország területét.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy Le Pen terve egyáltalán nem előzmény nélküli Franciaországban. Charles de Gaulle ugyanis pont ugyanígy cselekedett 1966-ban amikor a francia szuverenitás visszaszerzését hangoztatva kiléptette Franciaországot a katonai parancsnokságból. A szervezetbe Párizs csak 2009-ben tért vissza Nicolas Sarkozy elnöksége alatt.

A NATO-hoz fűződő francia viszony egy Macron-győzelem esetén is érdekesen alakulhat. A francia államfő már több alkalommal bírálta igencsak élesen a katonai szövetséget, amelyet egyszer egyesen az „agyhalott” jelzővel írt le. Ezen álláspontját illetően a francia elnököt csak megerősítette az úgynevezett AUKUS-megállapodás az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália között. Ausztrália ugyanis a szerződés értelmében úgy állapodott meg amerikai nukleáris tengeralattjárók vásárlásáról, hogy közben felmondta Franciaországgal korábban megkötött üzletét dízel-elektromos meghajtású tengeralattjárók beszerzésére.

A FENTIEKHEZ HASONLÓ ESETEK HATÁSÁRA MÁRA FRANCIAORSZÁG ÉS EMMANUEL MACRON VÁLTAK AZ EURÓPAI STRATÉGIAI AUTONÓMIA ÉS EGY MAJDANI KÖZÖS EURÓPAI HADERŐ LEGFŐBB TÁMOGATÓIVÁ. NEM IS VÉLETLEN, HOGY EZ A CÉL SZEREPEL A MOST HIVATALBAN LÉVŐ FRANCIA SOROS ELNÖKSÉG CÉLKITŰZÉSEI KÖZÖTT.

Jóllehet a franciák rendelkeznek az egyik legerősebb haderővel az unión belül és számos önálló missziót vezetnek, ez önmagában kevés ahhoz, hogy Franciaország valóban megkerülhetetlen szereplő legyen. Erre lehet kézenfekvő megoldás egy esetleges európai haderő, ennek realitása azonban számos kérdést vet fel. A kétségeket pedig csak erősíti a most zajló ukrajnai háború, amely sok év után először mutatott rá a NATO, mint katonai szövetség valódi jelentőségére. Ennek ellenére feltételezhető, hogy az európai stratégiai autonómia elérése továbbra is Macron főbb céljai között fog szerepelni újraválasztása esetén.

Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés párt vezetője és elnökjelöltje sajtótájékoztatót tart Párizsban 2022. április 13-án, három nappal a francia elnökválasztás első fordulója után. Az elsõ fordulóban Emmanuel Macron francia elnök a szavazatok 27,8 százalékát szerezte meg, míg Marine Le Pen a voksok 23,1 százalékát tudhatja magáénak. Az április 24-i második fordulóba Macron és Le Pen jutott be. Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat

Mi lesz az Oroszországhoz fűződő viszonnyal?

Az Oroszországhoz fűződő viszony alakulása is fontos tényező attól függően, hogy ki nyeri majd el a francia elnöki címet.

Emmanuel Macron hivatali ideje alatt igyekezett konstruktív viszonyt kialakítani Moszkvával. Ennek jegyében 2017-ben nem sokkal az elnökké választása után Macron meg is hívta orosz kollégáját Versailles-be, 2019-ben pedig a nyári államfői rezidenciáján látta vendégül.

Macron még az orosz-ukrán háborút megelőző napokban is járt Putyinnál, hogy megpróbálja meggyőzni őt a feszültség csökkentésének szükségességéről, ez azonban nem járt sikerrel. Ennek ellenére Macron megítélése igencsak javult a háború kitörése utáni napokban. Igaz, általánosságban elmondható, hogy konfliktusok esetén a választók jelentős része keresi a biztonságot és a stabilitást, így hajlamosabbak a hivatalban lévő politikai vezetés maradására szavazni.

EBBŐL MACRON IS PROFITÁLT, TÁMOGATOTTSÁGÁN PEDIG LENDÍTETT AZ IS, HOGY KÉPES VOLT MAGÁT AZ EURÓPAI UNIÓ VEZETŐJÉNEK BEÁLLÍTANI A KONFLIKTUSRENDEZÉSI KÍSÉRLETEK SORÁN.

Le Pen számára már jóval kényesebb kérdés a Kremllel folytatott viszony, ugyanis a Nemzeti Tömörülést és magát Le Pent is többen amiatt bírálják, hogy túl közel áll Moszkvához. A szoros viszony a Nemzeti Tömörülés finanszírozásában is megjelenik, ugyanis Le Pen pártja korábban nagyjából 9 millió euró értékben kapott kölcsönt orosz bankoktól. Nem jött jól az sem, hogy Le Pennek a háború kitörésekor 1,2 millió választási szórólapot kellett megsemmisíteni, amelyek őt ábrázolták, ahogy éppen Putyinnal parolázik. Ráadásul 2017-ben az akkor rendezett elnökválasztás előtt Le Pen személyes látogatást is tett az orosz elnöknél.

Többek közt a fent sorolt esetek apropóján Macron az elnökjelöltek televíziós vitáján élesen bírálta Le Pent, és egyenesen úgy fogalmazott, hogy amikor a politikusnő Oroszországot említi, akkor valójában a bankárjáról beszél.

LE PEN UGYAN ELÍTÉLTE OROSZORSZÁG UKRAJNAI INVÁZIÓJÁT, DE AZT IS KÖZÖLTE, HOGY A AZ UKRAJNAI HÁBORÚ VÉGÉVEL "STRATÉGIAI KÖZELEDÉST" SÜRGETNE FRANCIAORSZÁG ÉS OROSZORSZÁG KÖZÖTT.

