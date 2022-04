Macron megszegte a választási szabályokat?

Adam Parsons, a Sky európai tudósítója szerint Emmanuel Macron tetteivel megsértette a francia szabályokat, amelyek tiltják a kampányolást a szavazás napján.

Ma tilos a kampányolás. Közben itt van Macron, amint a szavazóknak köszön, kezet ráz és megcsókolja egy férfi fejét - útban a szavazóhelyiség felé

- írta Parsons.

Macron megérkezett a szavazóhelyiségbe. Lehetetlen elképzelni, hogy ez nem sérti a kampányt tiltó szabályokat

- folytatta a tudósító.

Macron has arrived at the polling station. Impossible to imagine how this *isn't* a breach of the rules that outlaw campaigning pic.twitter.com/TKrKbOtOqZ