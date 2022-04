Üzenetet hagyott az alkalmazottaknak a politikus, felháborodott a szakszervezet

A Rees-Mogg aláírásával ellátott kormányzati papírra nyomtatott üzentben ez állt:

Sajnálom, hogy nem voltál bent, amikor meglátogattalak. Már várom, hogy hamarosan újra az irodában láthassalak.

Jacob Rees-Mogg is leaving this note for civil servants who aren’t at their desks… pic.twitter.com/7KzBcGKVJP

A vélemények szerint ez egyértelmű támadás volt az otthonról dolgozó köztisztviselők ellen.

A megjegyzés a hét eleji bejelentést követte, miszerint a köztisztviselőknek vissza kell térniük az irodába, hogy biztosítsák a kormányzati épületek teljes kihasználtságát.

A közszolgák szakszervezeteként működő FDA bírálta Jacob Rees-Mogg kabinetminisztert, amiért "sértő" üzeneteket hagyott a köztisztviselőknek.

Ezek a Jacob Rees-Moggtól származó jegyzetek nemcsak lekezelőek, durvák és sértőek, hanem teljesen aláássák a szolgálat vezetését

- mondta Dave Penman, az FDA főtitkára.

Nap mint nap jó emberek mondják nekünk, hogy elmennek, mert tudják, hogy ez nem a hatékony munkavégzésről szól

- folytatta.

Tudják, hogy ez egy kultúrharc, amelyről egyes miniszterek úgy gondolják, hogy jól működik a táborukon belül

- fejtette ki, mi lehet a támadás oka.

Az eset miatt többen azt a képet osztották meg a politikusról, amelyen éppen a parlament padsorán fekszik.

Dear Mr Mogg So sorry to see you lolling about on the bench like a petulant child.I look forward to seeing you sitting up and behaving like a proper member of Parliament very soonBest wishes Andrew Parnall Cave dweller @Jacob_Rees_Mogg