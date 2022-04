Blinken: Ukrajna megnyerte a Kijevért folytatott csatát

A közösségi médiában közzétett üzenetében Blinken, aki Lloyd Austin amerikai védelmi miniszterrel együtt Ukrajnába látogatott, a következőket írta:

Embereket láttunk az utcákon, és egyértelmű bizonyítékot arra, hogy a Kijevért vívott csatát megnyerték [az ukránok].

Blinken így folytatta:

De tudjuk, hogy ez szöges ellentétben áll Ukrajna más részeivel, ahol az orosz hadsereg továbbra is atrocitásokat követ el.

On our trip, and I took a train into Kyiv from Poland. We saw people on the streets and clear evidence that the battle for Kyiv has been won. But we know that’s in stark contrast to other parts of Ukraine, where the Russian military continues to commit atrocities. @SecDef