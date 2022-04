Brit államtitkár: Ukrajna csapást mérhet Oroszországra a nyugati fegyverekkel

Az Egyesült Királyság szerint jogszerű, hogy Ukrajna nyugati fegyvereket használjon arra, hogy Oroszországon belüli katonai célpontokra csapást mérjen, hogy "megzavarja a logisztikai és ellátási vonalaikat" - mondta James Heappey.

A miniszter a Radio 4 Today című műsorában vezette le az álláspontot:

A kérdés az, hogy elfogadható-e, hogy fegyverrendszerünket az ukránok törvényes orosz katonai célpontok ellen használják. Először is, az ukránok hozzák meg a célba vételről szóló döntést, nem pedig azok, akik a készletet gyártják vagy exportálják. Másodszor pedig, teljesen legitim, hogy az ellenfél mélységében lévő katonai célpontokat vesszük célba, hogy megzavarjuk a logisztikai és ellátási vonalaikat. Mint ahogy az is teljesen legitim, hogy őszinték legyünk - feltéve, hogy az oroszok nem civileket vesznek célba, amire sajnos eddig nem fordítottak túl nagy figyelmet -, hogy nyugat-ukrajnai célpontokat támadnak, hogy megzavarják az ukrán ellátási vonalakat. Ez nagyon is része a háborúnak.

Ahogyan arról már beszámoltunk, korábban kijelentette, hogy nem elkerülhetetlen, hogy Oroszország elfoglalja a Donbasz régió területeit, szerinte az ukrán erők képesek megakadályozni azt.

