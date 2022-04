Lavrov szerint a NATO gyakorlatilag háborúban áll Oroszországgal - Itt vannak a legfontosabb hírek kedden

Az oroszok és az ukránok által is ünnepelt ortodox húsvét idején sem állt meg a háború Ukrajnában, a leghevesebb szárazföldi összecsapások Donyeck és Luhanszk megyében zajlanak. Utóbbi 80 százaléka már orosz kézen van ugyan, de az oroszok előrehaladása továbbra is nehézségekbe ütközik. A brit hírszerzés információi szerint Mariupol ostroma sok orosz egységet kimerített és csökkentette hatékonyságukat. Időközben vasárnap Kijevben, Volodimir Zelenszkijnél tett látogatást több magas rangú amerikai tisztségviselő, köztük Antony Blinken külügyminiszter és Lloyd Austin védelmi miniszter. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt állítja, hogy a NATO gyakorlatilag háborúban áll Oroszországgal, szerinte a nyugati fegyverek szítják az ukrajnai konfliktust.Az elmúlt órák legfontosabb hírei:1. Kiderült, hogy Antony Blinken külügyminiszter és Lloyd Austin védelmi miniszter vasárnap Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.2. A brit hírszerzés szerint Mariupol ukrán védelme számos orosz egységet is kimerített és csökkentette harci hatékonyságukat.3. Oroszország egy kirakat-népszavazást tervezhet rendezni a dél-ukrajnai Herszon városában, amelynek célja a terület megszállásának igazolása.4. Az ukrán állami vasúttársaság vezetője megerősítette , hogy öt közép- és nyugat-ukrajnai vasútállomás került támadás alá.5. Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter azt nyilatkozta , hogy az Egyesült Államok célja Oroszország meggyengítése.6. Vlagyimir Putyin azzal vádolja a Nyugatot, hogy támadásokat szít az orosz újságírók ellen.7. Finnország és Svédország májusban együtt nyújtja be NATO-csatlakozási kérelmét - jelentette az Iltalehti című finn és az Expressen című svéd tömeglap.8. Az Egyesült Államok hamarosan újra megnyitja ukrajnai nagykövetségét.9. Németország csaknem 90 tankot és 100 egyéb páncélost küldhet Ukrajnába, Az ellenzéki, német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke szerint más országokra is ráront Vlagyimir Putyin orosz elnök, ha meghódítja Ukrajnát.10. Az Egyesült Államok kormánya újabb gazdasági szankciókat vethet ki az oroszok ukrajnai offenzívája miatt.11. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt állítja , hogy a NATO gyakorlatilag háborúban áll Oroszországgal.