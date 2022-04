Foglyot cserélt az Egyesült Államok és Oroszország

Trevor Reed családja megerősítette, hogy a korábbi tengerészgyalogost kiengedték az orosz őrizetből.

Családunk rémálmot élt át. Ma imáink meghallgatásra találtak, és Trevor biztonságban úton van haza, az Egyesült Államokba

– írta a család közleményében.

A család szerint Reed számtalan egészségügyi problémával küzd, amelyeket

az orosz gulágon uralkodó nyomorúságos körülmények okoztak neki.

A család megköszönte Joe Biden elnöknek, hogy közben járt Reed érdekében, amivel szerintük megmentette a katona életét.

Biden is megerősítette Reed szabadon engedésének tényét. A fogolycsere több hónapos diplomáciai munka eredménye.

Reed 2019-ben ment Moszkvába, hogy oroszul tanuljon és meglátogassa orosz barátnőjét. Egy éjszakán két rendőr tartóztatta fel, miután részt vett egy buliban. Miközben a részeg férfit a rendőrőrsre vitték, állítólag megragadta a vezető rendőrt, aki emiatt veszélyesen kanyarodott, és könyökkel megütötte a másik rendőrt, aki megpróbált közbelépni.

Reed azt állította, hogy nem emlékszik az incidensre, ezért ártatlannak vallotta magát, de 2020-ban kilenc év börtönbüntetésre ítélték testi sértés vádjával.

Reeden kívül még két amerikairól tudnak, aki orosz fogságban van: Brittney Griner kosárlabdázó, akit drogcsempészettel vádolnak, és Paul Whelan korábbi tengerészgyalogos, akit 2020-ban 16 év börtönre ítéltek kémkedés vádjával.

A Reedre cserélt Jarosenko orosz pilóta, akit 2010. május 28-án az amerikai kábítószer-ellenes ügynökség (DEA) beépített ügynökei Libériában fogtak el, és az Egyesült Államokba szállítottak. A DEA ügynökei állítólag bizonyítékot szereztek arra, hogy Jarosenko nagy tétel kokaint akart szállítani. A pilóta nem ismerte be bűnösségét.

Amerikai tisztviselők azt mondták, Reed szabadon engedése semmilyen módon nem fogja befolyásolni az Egyesült Államok viszonyát Oroszország ukrajnai háborújához.

Footage of Trevor Reed taken to 's Vnukovo airport, before flying home to the US. He had been jailed since 2019. when he was convicted with attacking a policeman. US and his family had insisted that his jailing was unjustly #Moscow