Lavrov szerint a NATO gyakorlatilag háborúban áll Oroszországgal - Itt vannak a legfontosabb hírek kedden

Az oroszok és az ukránok által is ünnepelt ortodox húsvét idején sem állt meg a háború Ukrajnában, a leghevesebb szárazföldi összecsapások Donyeck és Luhanszk megyében zajlanak. Utóbbi 80 százaléka már orosz kézen van ugyan, de az oroszok előrehaladása továbbra is nehézségekbe ütközik. A brit hírszerzés információi szerint Mariupol ostroma sok orosz egységet kimerített és csökkentette hatékonyságukat. Időközben vasárnap Kijevben, Volodimir Zelenszkijnél tett látogatást több magas rangú amerikai tisztségviselő, köztük Antony Blinken külügyminiszter és Lloyd Austin védelmi miniszter. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt állítja, hogy a NATO gyakorlatilag háborúban áll Oroszországgal, szerinte a nyugati fegyverek szítják az ukrajnai konfliktust. Amerika szerint Ukrajna képest megnyerni a háborút, az Egyesült Királyság pedig támogatja, hogy az ukránok nyugati fegyvereket használjanak Oroszországon belüli katonai célpontok elleni támadásra.Az elmúlt órák legfontosabb hírei:1. Az Egyesült Államok kormánya újabb gazdasági szankciókat vethet ki az oroszok ukrajnai offenzívája miatt.2. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt állítja , hogy a NATO gyakorlatilag háborúban áll Oroszországgal.3. A Kreml igyekszik csökkenteni a nukleáris háború "komoly" kockázatát - mondta az orosz külügyminiszter.4. A Harkivi Regionális Ügyészség vizsgálatot indított, miután azt állítják, hogy az orosz erők "koncentrációs tábort" hoztak létre Vovcsanszk városában.5. Az orosz hazai össztermék (GDP) 10-12 százalékkal csökkenhet az idén.6. Az USA szerint Ukrajna képes megnyerni a háborút.7. Az Egyesült Királyság támogatja , hogy az ukránok nyugati fegyvereket használjanak Oroszországon belüli katonai célpontok elleni támadásra.8. Németország is beszáll : páncélosokat szállíthatnak Ukrajnának.