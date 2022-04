Lefejezték, majd eltávolították az orosz–ukrán barátság szovjet emlékművét Kijevben

A két nép barátságát jelképező, 8 méter magas bronzszobor két munkást ábrázolt, akik egy talapzaton állva közösen tartják a szovjet barátság érdemrendet. Az emlékmű fölött szivárványszerűen egy titán boltív húzódik.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester néhány napja jelentette be, hogy eltávolítják a kettős szobrot. Klicsko szerint a népek barátságáról elnevezett boltív megmarad, de átnevezik, és az ukrán zászló színeivel emelik ki.

Mikor a talapzatról eltávolítottak a szobrot, az eseményt néző civilek üdvrivalgásban törtek ki.

Az emlékművet 1982-ben emelték, a Szovjetunió megalakulásának 60. évfordulójára.

Ukrajnában már a 2014-es majdani felkelést követően számos szovjet emlékművet, köztük Lenin-szobrokat távolítottak el. Az orosz megszállók ellenben a szovjet korszak jelképeivel érkeznek Ukrajnába.

In Kyiv, during the dismantling of the monument at the People’s Friendship Arch, the head of the statue of a Russian worker fell off. #UkraineRussiaWar