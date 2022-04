Azov zászlóalj: bunkerromboló bombákkal támadják az oroszok az Azovsztal-pincéket

Olyan bombákkal támadja az orosz haderő az Azovsztal-üzem alatti pincerendszert, mellyel le tudják rombolni a betonbunkereket és meg tudják ölni az ott rekedt sebesülteket, civileket – állítja az ukrán nemzeti gárda Azov alakulata Twitteren.

A Mariupolban található Azovsztal-üzem hat emelet mély pincerendszerében még mindig ukránok ezrei tartózkodnak, többek közt katonák, gárdisták, tengerészgyalogosok, de rengeteg civil és sebesült is. Annak ellenére, hogy az orosz katonai vezérkar és maga Vlagyimir Putyin elnök is azt állította pár napja, hogy nem támadják többet az Azovsztal-pincerendszert, folyamatosan újabb támadásokról számolnak be az ukránok.

Az ukrán nemzeti gárda „Azov zászlóalj” néven közismert egysége nemrég azt írta Twitteren, hogy az orosz haderő nehéz, bunkerromboló bombákkal lövi őket, melyekkel át tudnak hatolni a pincerendszer betonzatán. A gárdisták egy videót is közöltek, melyben a pincerendszer beomlott alagútjai voltak láthatók.

„Kalina,” az Azov helyettes vezetője nemzetközi segítséget kért a civilek, sebesültek kimenekítéséhez, mivel szerintük az orosz haderő szándékosan, barbár eszközökkel támadja az egyezmények által védett civileket, sebesülteket.

Nemrég hasonlóan tett az Azovsztal-üzem alatt tartózkodó tengerészgyalogos-alakulat vezetője is, aki azt is közölte, hogy fogytán van az élelem és az egészségügyi felszerelés a pincerendszerben.

Címlapkép: orosz harckocsi Mariupolban. A címlapkép illusztráció. Maximilian Clarke/SOPA Images/LightRocket via Getty Images