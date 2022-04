Kiderült: M777-es tarackokat ad Amerika Ukrajnának

Körülbelül két hete jelentette be az Egyesült Államok kormánya, hogy egy nagyobb fegyvercsomag részeként 8 darab 155 milliméteres tarackot küldenek az ukrán haderőnek, a napokban a felajánlott eszközök darabszámát 90-re bővítették. Azt viszont nem árulták el egészen mostanáig, hogy milyen típusúak lesznek az Ukrajnának szállított tüzérségi eszközök. Arról lehetett elsősorban spekulációkat olvasni, hogy M198-as vagy M777-es vontatott tarackokat kap Ukrajna, néhány találtatás pedig M114-es vontatott és M109-es önjáró tarackokról szólt.

Most megjelentek az interneten az első képek, melyekről kiderül: az Egyesült Államok M777-es vontatott tarackokat ad Ukrajnának. A képek a kaliforniai March légibázison készültek.

March AFB- M777 howitzers are prepped for shipment to Ukraine pic.twitter.com/nJBMMoYQeI