Ukrajna modern, amerikai F-15-ös, F-16-os és F-18-as vadászgépeket kér

Amerikai gyártmányú F-15-ös, F-16-os és F-18-as vadászgépeket kérnek az ukrán légierő pilótái a nemzetközi közösségtől az Oroszország elleni harcokhoz.

Videót készített az ukrán légierő, melyben egy veterán ukrán vadászpilóta, Juri Bulavka ezredes arról beszél, hogy hiába az ukrán pilóták kiváló képességei, ha nincsenek modern vadászgépeik. Arra kéri a nemzetközi közösséget, hogy biztosítsanak nekik amerikai F-15-ös, F-16-os és F-18-as vadászgépeket a mostani állomány mellé. Bulava úgy véli, hogy ezekkel a gépekkel akár meg is lehetne fordítani a háború menetét.

Bulava a videóban arról is beszél, hogy a háború második napján meghalt légiharcban Olekszandr Okszancsenkó, az ukrán légierő nemzetközileg elismert pilótája, illetve arról is, hogy az ukrán haderő létrehozott egy programot, mellyel gyorsan át tudják képezni a pilótáikat az amerikai géptípusokra.

Furcsaság lehet, hogy Bulava olyan amerikai gépeket sorol fel, melyek alapvetően amúgy az általa repült Szu-27-essel nagyjából egy időben kezdték meg aktív szolgálatukat, tehát a háttértechnológiájuk egyáltalán nem nevezhető modernebbnek, mint az ukrán légierő gépei.

Nyilván itt az az elsődleges szempont, hogy az amerikai gépeket folyamatosan modernizálták és például az F-18-asnak a mai napig jönnek ki újabb típusváltozatai, illetve a szovjet eredetű ukrán gépek alkatrész-ellátásával hosszabb távon biztosan problémák lesznek. De erre Bulava nem tér ki a videóban, amely vélhetően azért rövid és kevésbé aprólékos, mert lényegi üzenetet akarnak átadni a világnak.

Végül érdemes azért arról is szót ejteni, hogy vadászpilóták átképzése egy újabb géptípusra minden háttértámogatással együtt is lényegesen több idő, mint mondjuk egy gépkarabély vagy páncélozott harcjármű kezelésének elsajátítása. Nem is beszélve az új gépekhez szükséges logisztikai és műszaki támogatási háttér kialakításához.

Így tehát ha az ukrán kérésre azonnal pozitívan is reagál bármely ország (ami nem túl valószínű), hónapok, ha nem évek kérdése lehet, hogy például F-16-osok ukrán felségjel alatt repüljenek az ukrán légtérben.

A címlapkép illusztráció. Fotó: Getty Images