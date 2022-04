Videó: igazán pokoli körülmények közt dolgoznak az ukrán vadászpilóták

Valamikor az ukrajnai háború korábbi szakaszában készülhetett az alábbi videó, melyen az látható, hogy egy ukrán MiG-29-es vadászgép száll fel egy lángoló reptérről. A repteret folyamatosan lövik az oroszok, pillanatokkal azután csapódott be egy rakéta a kifutópályára, hogy a vadászgép felszállt onnan; nem túlzás azt mondani, hogy egy hajszálon múlott a pilóta élete és gépének épsége.

Footage of strikes at one Ukrainian Air Force bases. MiG-29 took off a few seconds before strike. Exact date and location unknown pic.twitter.com/2h7vL1ukvR